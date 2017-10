Aţi văzut acest copil?

Ați văzut acest copil?

„Privește cu atenție chipurile copiilor pe lângă care treci pe stradă! Privește fețele copiilor singuri care trec pe lângă tine. Oprește-te lângă ei, întreabă-i cum îi cheamă și ce caută pe stradă. Nu uita: câteva secunde din viața ta și un dram de atenție în plus pot salva viața unui copil!", este motto-ul campaniei desfășurate de Inspectoratul General al Poliției Române în privința deselor cazuri de dispariție a copiilor. Dacă veți recunoaște vreunul dintre copiii prezentați în această rubrică, sesizați imediat cea mai apropiată unitate de Poliție sau telefonați la numărul unic pentru apelurile de urgență 112. Despre Ionuț Păduraru, de 15 ani, din comuna constănțeană Tuzla, nu se mai știe nimic de pe data de 18 aprilie a acestui an. În dimineața acelei zile, băiatul s-a dus la școală și nu s-a mai întors acasă. Conform datelor furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române, minorul a fost văzut, ulterior, în Gara Constanța, în compania a doi băieți de vârsta sa. Ionuț Păduraru are 1,70 metri înălțime, păr castaniu, ochi căprui, fața ovală, ten deschis, astenic.