AŢI SIMŢIT DIFERENŢA? Autorităţile au încurcat alarmele la Constanţa

alarme

Astia ard gazul degeaba cu alarmele lor. Spalare de bani. Ar trebui dupa părerea mea....sa se facă un parteneriat (la care sa participe obligatoriu) toate retelele de telefonie . Când apare dezastrul ca e cutremur ca e alarma aeriana ca e inundatie ca e zapada sa te sune pana rspunzi si printrun mesaj înregistrat sa te aminte ce urmează... Alarmele astea nu se aud pt ca aproape toate apartamentele au geamuri termopane si izoleaza fonic. Ar trebui regandite, astea cu alarmele erau bune in al doilea război mondial. Stau in mijlocul constantei si nu am auzit nici o alarma pana acum..