Ați rezervat plăcuțe de înmatriculare și nu le folosiți? Cum se pot pierde definitiv

În vara lui 2020, legislația a fost modificată, în sensul limitării rezervării unui număr de înmatriculare, fără a fi folosit. Drept pentru care, reprezentanții Direcției de Permise și Înmatriculări Auto atrag atenția celor care se află în această situație, că riscă să rămână fără numerele preferențiale – subliniem, cele care nu sunt utilizate pe autoturisme înmatriculate și aflate în circulație! – dacă nu vor face demersurile pentru înnoirea rezervării.





„Având în vedere modificările legislative din 2020, vă atragem atenția că valabilitatea păstrării combinației cu număr de înmatriculare este de un an de la data solicitării, cu posibilitatea prelungirii consecutive pe o perioadă de maximum trei ani. Combinația nu poate fi cedată în favoarea altei persoane, fizice sau juridice. Termenul de un an curge de la data înregistrării cererii de păstrare la serviciile publice comunitare. Pentru al doilea, respectiv al treilea an de prelungire, vă recomandăm să depuneți cererile de păstrare înainte de data expirării termenului de păstrare”, au precizat reprezentanții Direcției de Permise.



Rezervări care expiră la 10 august 2021





Pentru persoanele care au rezervat numărul preferențial înainte de august 2020 și nu l-au folosit încă, valabilitatea păstrării expiră la 10 august 2021. Altfel spus, dacă nu se prezintă la Serviciul Permise și Înmatriculări Auto Constanța pentru reînnoirea rezervărilor, mulți constănțeni vor rămâne fără numerele preferențiale în vara aceasta. „Cererile pentru al doilea an de păstrare vor fi depuse până la 10 august 2021, inclusiv. În caz contrar, se pierde dreptul de păstrare, combinația devenind disponibilă la cerere, oricărei persoane”, au mai arătat reprezentanții de la Permise.





Păstrarea combinației numărului de înmatriculare poate fi solicitată de către titularul certificatului de înmatriculare, cu plata tarifului aferent - 30 lei, până la depunerea documentelor în vederea radierii vehiculului, expirarea solicitării anterioare de păstrare sau până la solicitarea transcrierii dreptului de proprietate asupra vehiculului pe alt nume. La rezervarea numerelor de înmatriculare sunt necesare cererea aferentă, actul de identitate, în original și copie și contravaloarea păstrării, care se poate achita în numerar la ghișeu.



Plăcuțele de înmatriculare, la control!





Se impune precizat că, potrivit normelor în vigoare, persoanele care solicită păstrarea rezervării trebuie să aducă plăcuțele de înmatriculare la sediul Serviciului de Înmatriculări, pentru a fi verificate.





„A fost instituită verificarea conformității plăcilor cu număr de înmatriculare pentru care deținătorul și-a exprimat dorința de păstrare, cu standardele în vigoare și calitatea acestora. Altfel spus, atunci când primim solicitare de păstrare a numărului de înmatriculare, solicitantul trebuie să aducă și plăcuțele la ghișeu, pentru a fi verificate”, a mai arătat comisarul șef Vîrșă.





Ani la rând, constănțenii care achiziționau autoturisme constatau, cu întristare, faptul că numerele de înmatriculare pe care le doreau nu erau disponibile. Și nu pentru că ar fi fost deja folosite, pe alte autoturisme, ci pentru că, de-a lungul timpului, au fost rezervate de diverse persoane care nu au mai ajuns să le folosească. „Sunt persoane care au vândut autoturismele, dar au ales să păstreze numerele de înmatriculare, în ideea că poate le vor folosi vreodată”, a explicat comisarul șef Liviu Vîrșă, șeful Serviciului de Permise și Înmatriculări Auto Constanța. Anii treceau, numerele de înmatriculare respective erau blocate, dar nefolosite.