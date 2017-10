Aţi rămas fără permis? Iată cum puteţi să-l luaţi mai repede înapoi

Ați rămas fără permis? Iată cum puteți să-l luați mai repede înapoi

Șoferii cărora le-a fost reținut permisul, pentru două sau trei luni, se pot adresa Poliției Rutiere pentru reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce. Pe lângă alte condiții, trebuie să treacă un test privind cunoașterea regulilor de circulație. Fie testul este dificil, fie șoferii nu sunt stăpâni pe ceea ce știu, în final peste un sfert dintre ei pică.Codul Rutier permite șoferilor cărora le-a fost suspendat dreptul de a conduce, pentru 60 sau 90 de zile, să revină mai devreme pe șosele. Dar numai în anumite condiții, care se referă la ce regulă au încălcat, la cât de disciplinați au fost în trecut și la cât de bine cunosc normele de circulație.Cristina Vasile, purtător de cuvânt al Serviciului Poliției Rutiere Constanța, a explicat pentru „Cuget Liber” care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite și cum trebuie să procedeze șoferii aflați în această situație. „Perioada de suspendare a dreptului de a conduce poate fi redusă de la 60 sau 90 de zile, la 30 de zile, dar numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: persoana are permisul de cel puțin un an înaintea săvârșirii faptei, în ultimii doi ani nu a mai avut permisul auto suspendat, iar în ultimii trei ani nu a mai beneficiat de o altă reducere a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce. Și, foarte important, trebuie să fie declarat admis la testul privind cunoașterea regulilor de circulație”.Acest test nu este chiar floare la ureche: constă în 15 întrebări din legislația rutieră, iar pentru a-l trece, șoferii trebuie să răspundă la cel puțin 13 întrebări. Ceea ce s-a dovedit dificil pentru destui constănțeni. „Din statisticile noastre, aproximativ 70% dintre cei care se înscriu la test îl promovează”, a arătat reprezentantul instituției de poliție. Ceilalți 30% sunt nevoiți să dea testul a doua și chiar a treia oară…Cum trebuie să se procedezeȘoferii care vor să dea acest test trebuie să se prezinte, personal, cu dovada de reținere a permisului și cu actul de identitate, la sediul Poliției Rutiere de pe Șoseaua I.C. Brătianu, după 15 zile de la emiterea dovezii. Cei care promovează se prezintă, apoi, cu toate actele (dovada de reținere a permisului, proces verbal, copie actul de identitate și o cerere tip) la șeful unității de poliție rutieră pe raza căreia au comis fapta. În aproximativ o săptămână ei află dacă solicitarea le-a fost aprobată sau nu.„De exemplu, constănțenii pot susține la Constanța testul privind cunoștințele de circulație, dar dosarul vor trebui să-l depună în județul unde au fost surprinși încălcând legea”, a atras atenția purtătorul de cuvânt al Poliției Rutiere. Mai trebuie menționat că, în cazul celor care au pierdut dovada, este obligatorie prezentarea unei declarații notariale.Susținerea testului nu implică achitarea niciunei taxe; cei care nu-l promovează, au posibilitatea să-l susțină din nou.„Trebuie să se încadreze, însă, în 30 de zile, aferente perioadei minime de suspendare a permisului. Altfel, nu mai are rost să susțină testul”, a adăugat Cristina Vasile.Ce pățesc șoferii depistați beți la volanSunt câteva situații în care reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere nu este aprobată: atunci când șoferul a băut înainte de a urca la volan sau când nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferată.În schimb, șoferii care au fost prinși sub influența băuturilor alcoolice trebuie să știe că sunt obligați să treacă testul de cunoștințe, dacă vor să-și recupereze permisul după cele trei luni de suspendare. „În cazul acesta, susținerea testării este obligatorie, pentru a primi permisul după expirarea celor 90 de zile. Dacă șoferul nu se prezintă sau nu promovează testul, suspendarea se prelungește cu încă 30 de zile. După cele 120 de zile, acesta poate ridica permisul fără a mai da niciun test”, a afirmat polițista.Sunt obligați să susțină testul respectiv și cei cu următoarele contravenții: nu au acordat prioritate de trecere, au intrat în depășire sau au trecut pe culoarea roșie, iar prin acestea s-a produs un accident de circulație soldat cu pagube materiale. Și în aceste situații, șoferii își pot obține permisul auto, fără a mai da niciun test, după scurgerea celor 30 de zile adăugate drept „pedeapsă”.De menționat că șoferii care au depășit viteza maximă cu mai mult de 50 km/h nu sunt obligați să susțină niciun test; în schimb, o pot face dacă doresc să-și recapete permisul mai devreme de trei luni.