Ați propus un constănțean la Gala "Zece Oameni de Valoare pentru Constanța"?

Medici, academicieni, oameni din administrația locală, politicieni, afaceriști, artiști, sportivi și jurnaliști - din rândul acestora, an de an, Asociația Clubului Isis, cu susținerea Spitalului Privat Isis, îi premiază pe cei care au contribuit la dezvoltarea orașului și județului Constanța, în cadrul Galei „Zece Oameni de Valoare pentru Constanța”. În prezent, este în desfășurare a cincea ediție a galei, iar etapa de propunere a personalităților care merită să primească această recunoaștere se apropie de final.Cei care doresc să propună spre votare o persoană ce a contribuit la dezvoltarea Constanței, la una din cele zece categorii, o pot face până pe 31 decembrie. „Demonstrează că societatea are valori, susține-ți preferatul și propune-l ca om de valoare pentru orașul tău!”, este îndemnul organizatorilor.Ulterior, perioada de votare a candidaților se va desfășura între 5 ianuarie - 28 februarie 2015, urmând ca Gala „Zece Oameni de Valoare” să se desfășoare pe 7 martie 2015.