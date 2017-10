Aţi înjurat poliţişti sau publicaţi imagini cu aceştia? Riscaţi închisoare sau amenzi drastice

6

rusine maxima, tovarasi...

Tovarasul Coarna..Din cite stiu politistul este functionar public, in slujba cetateanului, functionar care, atunci cind actioneaza in public si nu numai, in timpul sau in legatura cu serviciul,poate fi filmat cu mai multe drepturi in acest sens decit filmeaza abuziv ei, politistii, spre exemplu interiorul unui autoturism particular "vinat" pentru pretinsa depasire a vitezei...Daca unuii comunisti ori neocomunisti cu mentalitatea dvs. (printre care si multi tineri subofiteri, din pacate), se simt timorati cind sunt filmati in timp ce ei pretind ca isi fac datoria, asta presupune din partea lor lipsa totala de pregatire, atitudine, verticalitate si in final, profesionalism, altfel nu se explica. Ori, mai degraba, doriti ascunderea unor informatii si realitati crunte cum este fata batuta de un ofiter in sediul politiei, cheful cu gratar si alcool la greu al unor politisti aflati in timpul serviciului, interventia groaznica, clar cu tente penale, asupra medicului care nu a vrut initial sa se legitimeze etc etc etc. Halal democratie intelegeti, poate ati facut scoala si pregatirile ulterioare pe domeniile lui Putin, doar acolo mai gasiti asemenea abordari. Va multumim pentru "colaborare" si va dorim o pensie indelungata, incasata in...ruble...