Aţi fost amendat pentru că nu aveaţi rovinietă? Cum puteţi scăpa de bucluc

Ați fost amendat pentru că nu aveați rovinietă? Cum puteți scăpa de bucluc

Ați fost surprins de camerele video de supraveghere de pe șoselele naționale circulând fără rovinietă? Dacă procesul verbal de contravenție pe care l-ați primit acasă nu avea și semnătura olografă a unui agent constatator, hârtia este fără valoare.Dar, atenție! Nu trebuie să uitați de amendă, aruncând procesul verbal la gunoi, ci trebuie să o contestați în instanță.Șoselele din țara noastră încep să fie împânzite cu puncte de control a valabilității rovinietei. An de an, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale România (CNADNR) extinde rețeaua de camere video de supraveghere care verifică dacă șoferii au taxa de circulație pe drumurile publice achitate. La finele lunii ianuarie, rețeaua ajunsese la 66 puncte fixe de control și 14 mobile, iar autoritățile promit că până la finele anului vor mai pune în folosință cel puțin încă zece puncte de supraveghere.Prin această metodă sunt depistați, mult mai repede și mai ușor, șoferii care nu achită rovinieta. Problema apare însă în momentul transmiterii către contravenienți a proceselor verbale prin care li se aduce la cunoștință că au încălcat legea și trebuie să plătească amenzi. Iar motivul îl constituie semnătura aflată pe respectivele procese verbale.Semnătura buclucașăReprezentanții Avocatului Poporului au sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție cu faptul că toate procesele verbale transmise contravenienților aveau semnături electronice, nu olografe, așa cum ar fi trebuit, conform legii. Concret, în locul unde ar trebui să fie semnătura unui agent constatator, este următoarea sintagmă: „Această amendă a fost semnată electronic de către…, conform legii semnăturii electronice 455/2001”. Dar această formă de transmitere a procesului verbal nu este legală, consideră Avocatul Poporului.„Un înscris în format electronic, purtând o semnătură electronică, este destinat folosirii strict în sistemul electronic. Or, procesele verbale contravenționale emise în temeiul OG 15/2002 sunt generate și semnate electronic, fiind transmise contravenienților nu prin intermediul unui sistem electronic, ci pe suport de hârtie, prin intermediul serviciilor poștale, astfel încât nu se poate susține că procesele verbale de contravenție purtând semnătura electronică a agentului constatator ar îndeplini condițiile de legalitate”, a subliniat Victor Ciorbea, președintele Avocatului Poporului, în recursul în interesul legii transmis la sfârșitul anului trecut către Înalta Curte de Casație și Justiție. Dar procesele verbale cu semnătură electronică sunt nule, se mai arată în aceeași adresă.Intervenția se impunea, a adăugat reprezentantul Avocatului Poporului, în condițiile în care instanțele de judecată din țară emiteau hotărâri diferite cu privire la același aspect, a valabilității semnăturii electronice. Concret, în vreme ce unele instanțe de judecată au dat dreptate petenților, anulând procesele verbale (precum cele din Brașov, Iași, Bacău, Ploiești etc.), altele, printre care și cele din Constanța, au respins acțiunile contravenienților, dând câștig de cauză CNADNR-ului.Curtea Supremă lămurește problemaDupă analizarea recursului în interesul legii, depus de Avocatul Poporului, în ședința din 16 februarie, magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au stabilit că „procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, transmise persoanelor sancționate contravențional pe suport de hârtie, sunt lovite de nulitate absolută în lipsa semnăturii olografe a agentului constatator”, se precizează în comunicatul semnat de judecătorul Minodora Condoiu, purtător de cuvânt al instanței menționate.Altfel spus, constănțenii care au fost amendați pentru lipsa rovinietei și constată că de pe procesul verbal lipsește semnătura olografă a unui angajat al CNADNR se pot adresa încrezători instanțelor de judecată, căci vor avea câștig de cauză.În aceste condiții, reprezentanții companiei trebuie să-și modifice procedura de transmitere a proceselor verbale privind lipsa rovinietei, dacă nu vor să piardă procesele pe bandă rulantă.