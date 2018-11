Atenţionare de călătorie de la MAE: Bulgaria - cod galben de vreme rea

Atenționare de călătorie de la MAE: Bulgaria - cod galben de vreme rea







Potrivit MAE, au fost emise următoarele coduri de atenționare meteorologică:



* Cod galben pentru căderi de precipitații sub formă de ninsoare în regiunile: Vidin, Montana, Vrața, Sofia, Sofia-Regiune, Pernik, Kiustendil, Loveci, Pleven, Gabrovo și Veliko Târnovo. În aceste regiuni vor cădea însemnate cantități de precipitații sub formă de ninsoare, cu valori între 15 și 30 litri/mp. Stratul de zăpadă format va atinge 5 cm, iar în zona montană până la 15 - 25 cm și există pericolul formării de polei;



* Cod galben pentru căderi de precipitații sub formă de ninsoare și ploaie în regiunile: Blagoevgrad, Pazardjik, Smolian și Plovdiv, unde se vor înregistra însemnate cantități de precipitații sub formă de ninsoare și ploaie, cu valori cuprinse între 20 și 30 litri/mp. Stratul de zăpadă format în zona montană va atinge 10 - 20 cm, existând pericolul formării de polei;



* Cod galben pentru căderi de precipitații sub formă de ploaie și vânt puternic în regiunile: Dobrici, Varna și Șumen. În aceste regiuni vor cădea însemnate cantități de precipitații sub formă de ploaie, cu valori cuprinse între 20 și 30 litri/mp. Vântul va sufla dinspre nord-nord-vest în rafale de până la 20 - 24 m/sec;



* Cod galben pentru căderi de precipitații sub formă de ploaie în regiunile: Stara Zagora, Haskovo, Kârdjali, Sliven, Yambol, Burgas, Ruse, Târgoviște, Razgrad și Silistra. În aceste regiuni vor cădea însemnate cantități de precipitații sub formă de ploaie, care vor atinge valori între 20 și 30 litri/mp.



Se recomandă să se urmărească cu atenție situația din zonele respective, iar șoferii să conducă preventiv, cu viteză adecvată și să aibă autoturismele echipate pentru circulația pe drumurile publice în condiții de iarnă, să respecte strict semnalizarea rutieră temporară montată și indicațiile/semnele organelor de control aflate la fața locului.



Pe perioada instituirii codului de atenționare meteorologică este posibil ca unele categorii de drumuri să fie închise circulației rutiere din cauza formării de polei, a troienelor de zăpadă sau a vizibilității reduse în condiții de precipitații însoțite de vânt puternic, precizează MAE.



Toți cei interesați, persoane fizice și firme de transport, pot obține informații despre starea vremii de pe site-ul www.weather.bg, informații despre starea actuală a drumurilor de pe aplicația gratuită LIMA (n.a.- deocamdată doar în limba bulgară) www.lima.api.bg, de pe pagina de internet a Agenției "Infrastructura Rutieră" - www.api.bg și non-stop de la numărul de telefon 070013020. În cadrul Agenției menționate funcționează pe parcursul întregului an, în regim non-stop, Centrul Situațional, care colectează și sintetizează datele privind situația drumurilor republicane/publice.



Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de permanență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.



Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://www.meteoalarm.eu, http://sofia.mae.ro și www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația "Călătorește în siguranță" (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informații și sfaturi de călătorie.