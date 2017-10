ATENŢIE! Vrei o MAŞINĂ LA MÂNA A DOUA? Cum îţi TRAG ŢEAPĂ samsarii

ATENȚIE! Vrei o MAȘINĂ LA MÂNA A DOUA? Cum îți TRAG ȚEAPĂ samsarii

Chiar dacă vânzările de auto noi nu au momentan cele mai bune perioade, cele din piața second-hand au crescut, datorită prețurilor mici. Însă mare atenție atunci când vreți să cumpărați o mașină. Dacă „e prea frumos să fie adevărat”, înseamnă că așa și este. Cel mai bine ar fi să aveți un cunoscător în ale mașinii alături de dumneavoastră.Anunțuri mincinoase, vânzători dubioși și mașini furate - de aceste lucruri vă puteți lovi în momentul în care vă hotărâți să cumpărați o mașină.Oricine caută să cumpere o mașină vrea o afacere cât mai bună, eventual o mașină în perfectă stare, fără probleme, ce nu necesită investiții, la un preț mult sub cel al pieței. Dar, de obicei, acest lucru este imposibil, sau dacă nu este și într-adevăr apar astfel de oferte, fără îndoială că sunt țepe sau afaceri ce se vor dovedi proaste. De obicei, astfel de mașini ce nu trebuie cumpărate vin de la samsari. Specialiștii spun că, dacă un anunț este prea bun ca să fie adevărat, de obicei așa și este.Nu ar fi rău să mergeți cu un cunoscător în marca cu pricina a mașinii pe care vreți s-o cumpărați.Preț prea mic, țeapă garantatăÎn primul rând, este important să cunoașteți prețul pieței. Dacă mașina pe care vreți să o cumpărați este vândută la un preț de, să zicem, 5.000 de euro, iar anunțul pe care l-ați vizionat este de 3.500 de euro, deja aveți o problemă. Nimeni nu vă va da un autoturism bun la un preț care este sub cel al pieței.„Cred că este foarte important un aspect: dacă prețul este cu mult sub cel al pieței, este clar că e ceva în neregulă. În privința mașinilor, ceva ieftin și bun, din păcate, nu există. În primul rând, când cumpărați o mașină, vă uitați la mai multe prețuri, pe internet sau prin târguri. Dacă vă orientați la o mașină care costă, de exemplu, 9.000 de euro, și o găsiți la un preț de 7.000, este clar că ceva e în neregulă. Cel care cumpără o mașină și nu face verificări o cumpără pe propria-i răspundere. De obicei se invocă scuze de genul o am de câțiva ani și stă în garaj sau vreau să o vând cât mai repede, pentru a justifica prețul scăzut cerut de vânzător, însă, în general, aceste lucruri nu sunt adevărate. Totuși, există și vânzători de mașini second hand serioși în Constanța”, precizează Adrian Bizineche, directorul Registrului Auto Român Constanța.Kilometri reali sau înșelăciune?Cine nu a auzit de mașini care au kilometrajul dat înapoi? Ai o mașină care are la bord 200.000 de kilometri, dar arată bine, însă românul se sperie când vede numărul acesta uriaș de kilometri, așa că o „aranjezi” astfel încât la bord să arate numai 96.000 de km. Problema se pune altfel - ne putem da seama dacă numărul de kilometri este cel real?„La service-urile auto autorizate, vă puteți da seama dacă kilometrii arătați în bord sunt cei reali sau nu. Calculatorul mașinii oricum înregistrează, așa că sunt tot felul de metode prin care profesioniștii își dau seama, și în funcție de istoricul mașinii, bineînțeles. Dacă, de exemplu, ați cumpărat o mașină și ați făcut 100.000 de kilometri cu ea, i-ați făcut reviziile la reprezentanță. În cartea de service a mașinii se scrie la câți kilometri este făcută revizia, astfel că și dacă nu aveți carte de service atunci când vreți să o vindeți, cumpărătorul vă poate cere seria de caroserie a mașinii și se poate deplasa la reprezentanță. Ajuns acolo, specialiștii vor analiza istoricul mașinii și își vor da seama dacă kilometri nu sunt cei reali. De asemenea, depinde de vechimea mașinii. Dacă mașina are zece ani vechime, iar eu afirm că are 50.000 de kilometri, nu prea e de crezut. Există o medie la nivel european, de aproape 13.000 de kilometri, distanță pe care o mașină o face pe parcursul unui an”, afirmă Adrian Bizineche.Mașină furată? Dosar penalCeea ce este extrem de important de reținut este faptul că dacă ai cumpărat, în necunoștință de cauză, o mașină furată, te vei alege cu dosar penal, chiar dacă mașina nu a fost furată de tine.„La sediul RAR se stabilește dacă o mașină a fost furată sau nu, pentru că trebuie ca noi să dăm un certificat de autenticitate. Noi avem acces la sistemele Poliției, în bazele de date care există la nivel european, tot felul de sisteme care fac anumite interogări și aflăm dacă este furată sau nu. Dacă se dovedește că este furată, chemăm imediat Poliția, îl luăm pe clientul care a adus mașina și i se întocmește dosar penal”, afirmă directorul RAR Constanța.