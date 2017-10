ATENŢIE, TATAIE LA VOLAN! Cât de periculoşi sunt vârstnicii care au permis de conducere

3

Batranii conduc enervant de prudent!

Cei mai in varsta au apucat perioada de educatie a respectului in trafic si chiar perioada fricii de militie ,care cumva a ramas intiparita in subconstient. Asa ca, mai rar intalnesti ca asemenea persoane sa reprezinte un pericol in trafic.Prostimea feisbucista in schimb,trepanatii care se dau rotunzi cu stilul lor de condus, de parca cineva chiar ar avea motive si timpul efectiv sa-i admire,astia mor ca mustele sau omoara pe altii,matoi fiind sau vorbind la telefon. Un alt motiv foarte serios al accidentelor este starea execrabila a ceea ce la noi se numesc drumuri,in ciuda costurilor celor mai mari din lume pentru intretinerea sau construirea lor,atata cata este.Semnalizarile de multe ori demente sau lipsa lor,iar reprezinta cauze de deces prin accidentare si nu in ultimul rand accesul la carnete pentru infractori deja dovediti sau inca nu,pentru toate scursurile violente si periculoase pe trotuare,dar la volan!!!