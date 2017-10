Atenţie, şoferi! Unde acţionează, astăzi, poliţiştii rutieri

1

intrebare

ei practic nu au voie sa te prinda cu radarul decat unde li se spune ca trebuiesc sa actioneze! de exemplu locul fix gen localitatea mangalia localitatea tuzla ,,,e 87 la km ,,,,care li se spune! ma insel sau nu astept un raspuns poate este cineva care stie cum stau lucrurile! pe mine m a prins radarul in tuzla la 7jum dim si cred ca el atunci abia pleca catre locul unde trebuia sa se amplaseze practic nu avea voie sa imi dea amenda sau are voie dar este ilegala! ei au asa o memorie la acele aparate care dureaza cateva minunte si prima secunda filmata va fi prima stearsa si tot asa! numai atunci cand pun ei acel stick cu care se si prezinta in instanta atunci totul este pe bune si nu mai au ce sa faca,,,frate sora sau mama poti fi si tot te amendeaza!