Atenţie, şoferi! Se circulă cu dificultate pe Autostrada Soarelui din cauza viscolului

Atenție, șoferi! Se circulă cu dificultate pe Autostrada Soarelui din cauza viscolului

Ştire online publicată Marţi, 17 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pe autostrada A2, între Lehliu și Drajna, vizibilitatea este scăzută sub 50 de metri din cauza viscolului, iar între Fundulea și Lehliu este sub 100 de metri.Deși se acționează și se împrăștie material antiderapant, zăpada este readusă pe partea carosabilă de vântul puternic, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis marți AGERPRES.Pe toată rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi, inclusiv pe drumurile din județele aflate sub avertizare cod galben de ninsori și vânt - Caraș-Severin, Călărași, Constanța și Mehedinți, se circulă în condiții de iarnă."La nivelul județului Constanța au fost constituite cinci puncte de lucru temporare cu paramedici aparținând Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență în toate locațiile în care există șenilate aparținând CNAIR astfel: Centrul de Întreținere Curentă A2 Valea Dacilor, Baza RAJDP Băneasa, Baza RAJDP Topraisar, Centrul de permanență Cogealac și GI Chirnogeni", se arată în comunicat.