Atenţie şoferi / Maşinile cu volan pe dreapta, pericol real pe şoselele Constanţei

Atenție șoferi / Mașinile cu volan pe dreapta, pericol real pe șoselele Constanței

Atrași de prețurile reduse, constănțenii încep să prindă gustul mașinilor cu volanul pe dreapta. Polițiștii de la Rutieră atrag atenția că a conduce un astfel de autoturism pe șosele noastre este un risc major de accident. Până nu demult, prezența mașinilor înmatriculate în Bulgaria era una dintre cele mai mari probleme semnalate de polițiștii de la Rutieră, căci în cazul implicării într-un accident rutier, urmat de fuga șoferului de la fața locului, depistarea lor este foarte dificilă. În ultimul timp, ia amploare un alt fenomen: achiziționarea de mașini cu volanul pe dreapta, din Marea Britanie. Preferă aceste autoturisme, pentru că sunt mai ieftine; astfel, ajung să plătească în jur de 4.000 de euro pentru o marcă pentru care, în mod obișnuit, ar fi trebuit să scoată din buzunar chiar și 10.000 de euro. Nu mai țin cont de faptul că volanul pe dreapta ar putea să constituie un inconvenient pe șoselele noastre. Cms. șef Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Poliției Rutiere Constanța, atrage atenția, însă, că riscurile la care se expun cei care conduc un astfel de autoturism sunt enorme. „Fenomenul este încă la început și din această cauză nu am avut încă accidente grave sau cu victime. Cu toate acestea, trebuie subliniat că a conduce un autoturism cu volanul pe dreapta pe șoselele pe care se circulă pe partea dreaptă reprezintă un risc mai mare de accident”, a declarat ofițerul pentru „Cuget Liber”. „Constănțenilor le este greu să se acomodeze în spatele unui volan pe dreapta, la fel cum și cetățenilor britanici le-ar fi greu să conducă un autoturism cu volanul pe stânga. Este greu atâta vreme cât sunt obișnuiți să conducă o mașină cu volanul pe stânga”, a continuat omul legii. Riscurile unui astfel de autoturismCele mai mari riscuri sunt legate de efectuarea manevrei de depășire; șoferul, prin poziționarea în dreapta habitaclului, are vederea centrală obturată de mașina din fața, iar cea din dreapta, de unde ar fi putut să se asigure cu privire la circulația din sensul opus, nu îl ajută cu nimic. „Poziția conducătorului trebuie să fie către centrul drumului, pentru a avea un câmp vizual cât mai bun. În plus, este un inconvenient și faptul că schimbătorul este pe partea stângă, ceea ce îl poate încurca pe șofer”, a adăugat cms. șef Tudorel Dogaru. În aceste condiții, sfatul polițistului este să nu fie achiziționate autoturisme cu volanul pe dreapta. Sau, în cel mai bun caz, să fie schimbat sistemul, existând mărci care permit mutarea volanului în stânga habitaclului. Ce spune RAR ConstanțaAutoturismele cu volanul pe dreapta pot fi înmatriculate lesne în țara noastră. Tudorel Calapod, directorul Registrului Auto Român, filiala Constanța, ne-a declarat că tot ce trebuie să facă posesorii acestor autovehicule este să regleze farurile. Astfel, la modelele cu volanul pe stânga, lumina este focalizată de la stânga spre centrul farului, în plan orizontal, iar din centrul farului spre dreapta este focalizată pe verticală într-un unghi de aproximativ 30 de grade, pentru a nu deranja vehiculele care circulă din sens opus. În schimb, la cele importate din Marea Britanie, farurile sunt focalizate invers. Cu toate acestea, și sfatul reprezentantului RAR Constanța este ca aceste autovehicule să fie evitate. „Gradul de vizibilitate este redus, iar controlul asupra partenerilor de trafic se face mai greu. Este dificil pentru șofer să privească în oglinda retrovizoare de pe partea stângă, partea opusă lui, pentru a observa ce se întâm-plă pe șosea”, a afirmat directorul RAR Constanța.