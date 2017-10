Atenţie! Poliţiştii de la Rutieră sunt pe străzi!

1

sa ne zica spaga

cat au strans! da? rusine sa le fie,,,hotie pe fatza abuzuri si altele! pt asta va spun ce trebuie sa stiti cand va opresc acesti baietasi: intrebatii asta: 1. Trebuie sa se prezinte, ai dreptul sa-I ceri legitimatia, sa ti-o arate. Pe care este inscris numarul sau de agent. Sa tii minte numarul. 2. Trebuie sa iti spuna motivul opririi, radar, filtru, control de droguri, alcoolemie, etc 3. Daca este filtru, ai dreptul sa ceri ordinul de serviciu in care trebuie sa se regaseasca data si intre ce ore au voie sa faca filtru, strazile pe care actioneaza si numele persoanelor care participa din echipaj. 4. Actele se cer pe un motiv, nu mai poate nimeni sa te opreasca fara motiv si sa iti ceara actele. 5. Deci, la oprire, se comunica soferului motivul si nu poti fi sanctionat decat pe acel motiv. 6. Cand ti se da o amenda trebuie ( optional) sa semnezi in 2 locuri : unul prin care recunosti fapta si al doilea ca iei la cunostinta de amenda. Dar sfatul meu este sa nu semnati decat in campul unde scrie ca luati la cunostiinta ca ati fost amendat, dar sa nu recunasteti fapta, si sa-l convocati la Tribunal sub asistenta juridica pe domnul agent. 7. De tinut minte: ori de cate ori aveti un necaz cu politia, fie noapte, fie zi, puteti sa sunati la 112si sa spuneti ca sunteti abuzat de echipajul cutare. In cateva minute va aparea un echipaj de control si astia nu se uita ca sunt colegi de-ai lor, vor face imediat un raport care va poate fi util. 8. Nu ridicati tonul, nu injurati si nu vorbiti urat cu agentii, sunt si ei oameni dar daca injurati va puteti trezi cu o denuntie pentru ultraj. 9. Politistii de pe radare nu mai au voie sa dea filmul inapoi. Deci, daca va opresc si stiti ca nu ati comis-o prea rau, le cereti sa va arate: A. Legitimatia care atesta ca au dreptul de a lucra pe masina de radar… Sa aiba vizele la zi. B. Copie dupa certificatul metrologic al aparatului radar cu modelul si seria aparatului. C. Legitimatia care atesta faptul ca are dreptul de a conduce masina Ministerului de Interne, si sa aiba viza pe ea! D. Daca mai fac scandal, le cereti sa va arate ordinul de serviciu, un fel de foaie de parcurs in care scrie unde au voie sa isi desfasoare activitatea respectiva. Aceste acte trebuie sa fie intotdeauna asupra agentului de pe radar… Dar faptul ca-I mai intrebi de ele de cele mai multe ori duce la un simplu Avertisment pentru ca majoritatea nu le poarta la ei.