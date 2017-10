Atenţie pe unde circulaţi! Cum a rămas un şofer cu maşina prinsă în asfalt

2

Parcare lovita de bombardament atomic

Ovidiu Brailoiu este o mare javra puturoasa si hoața care nu face nimic pentru Eforie. Zona in care aduce circul in fiecare an arata ca dupa bombardament atomic. Mintea lui de hot chiar nu vrea sa inteleaga ca acolo masinile parcate stau una peste alta (in special cind vine circul, care ocupă foarte mult spatiu) si nu sunt trasate locurile de parcare. Spre capatul parcarii, exact in mijlocul drumului ( !) exista de mai mult de un an ( !) o canalizare foarte periculoasa care neaparat trebuie ocolită ; este abolut incredibila aceasta forma de nebunie si de sadism ! Toata aceasta parcare reprezinta cea mai desavirsita debandada creata cu buna stiinta de acest impotent intelectual si excroc. Acolo, spre soseaua Constanta-Mangalia, e o zona mare cu spatiu verde SI ERA ABSOLUT NECESAR SA SE EXTINDA PARCAREA IN ACEL SPATIU. Brailoiule, te-ai ingrasat ca un porc dar nesimtirea pe care o ai este cit in cinci porci.