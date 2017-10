ATENŢIE ŞOFERI! Razie pe străzile CONSTANŢEI

1

Siguranta cetateanului

In Romania siguranta cetateanului e la pamant. Pe teren politistii si jandarmii sunt prea putini ca sa faca fata infractorilor. Pensionarii sunt in pericol noapte de noapte in locuintele lor. Tiganii isi fac de cap, jefuiesc la drumul mare iar justitia ii lasa in libertate. De ce pe vremea comunistilor nu se intimplau atatea nenorociri, jafuri, crime, hotii , etc. ?? Va spun tot eu > stiau de frica securitatii. Astazi le rad in nas politistilor si procurorilor, ba mai mult ii mai si jignesc. Asta e democratie ??!!