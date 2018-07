ATENŢIE ŞOFERI, poliţe de asigurare FALSIFICATE. Poliţiştii recomandă verificarea online a valabilităţii poliţei RCA

ATENȚIE ȘOFERI, polițe de asigurare FALSIFICATE. Polițiștii recomandă verificarea online a valabilității poliței RCA

Doi bărbați au fost ridicați de polițiștii ilfoveni, miercuri dimineață, în urma unor percheziții, ei fiind suspectați că ar fi întocmit în fals mai multe polițe de asigurare, înșelând astfel șoferi care după ce au plătit au constatat că documentele nu sunt valabile. Autoritățile le recomandă șoferilor să își verifice online valabilitatea poliței RCA după cinci zile de la emitere.Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au făcut rei percheziții în București și Ilfov și au ridicat pentru audieri doi bărbați suspectați de fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune.Conform anchetatorilor, cei doi suspecți, care au 37 și 39 de ani, în calitate de reprezentați ai unei firme specializate în emiterea de polițe de asigurare, ar fi încheiat, în fals, mai multe polițe RCA cu valabilitate de șase luni și un an, care nu figurau în bazele de date ale asiguratorului.Cei doi ar fi acționat astfel în perioada 2016-2017, iar mulți dintre șoferii care au plătit polițele RCA au aflat - fiind opriți în trafic de către polițiști sau în urma unor accidente și tamponări - că documentele nu sunt valabile."Persoanele bănuite s-ar fi folosit de formulare de polițe de asigurare și chitanțe fictive, ce purtau însemnele unei societati de asigurări, creând, astfel, aparența legalității operațiunilor efectuate", precizează IPJ Ilfov, într-un comunicat transmis miercuri.În urma perchezițiilor făcute acasă la suspecți, la sediul și la punctele de lucru ale firmei de asigurare, polițistii au ridicat calculatoare, telefoane mobile, dar și mai multe polițe de asigurare și chitanțiere succeptibile de a fi falsificate.Conform unor surse din rândul anchetatorilor, vizată de cercetări este o firmă subcontractoare a Euroins. Perchezițiile nu au vizat și sediul Euroins, care nu are nicio legătură cu activitatea infracțională a suspecților. Cei doi ar fi folosit însemnele Euroins, iar în unele cazuri erau folosite inclusiv polițe reale ale companiei, dar ștergeau datele originale pentru a le completa pe cele oferite de șoferii înșelați.Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, urmând să fie identificate toate victimele înșelăciunii.Polițiștii le recomandă șoferilor să verifice online dacă polița de asigurare este valabilă, după cinci zile de la emitere. Verificarea se poate face pe mai mule site-uri, introducând numărul de înmatriculare al autoturismului sau seria de șasiu. Odată introduse aceste date, aplicațiile online vor afișa perioada de valabilitate a poliței și societatea la care este încheiată, scrie romaniatv.net