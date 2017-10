ATENŢIE, ŞOFERI! Iată ce ţepe vă puteţi lua în sezonul rece

ATENȚIE, ȘOFERI! Iată ce țepe vă puteți lua în sezonul rece

Potrivit unui control efectuat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, mai bine de jumătate dintre produsele anti-îngheț, antigelul, și lichidul de spălat parbrize sunt contrafăcute. Un mecanic ne vorbește despre metodele în care putem evita să fim trași pe sfoară.Controlul efectuat de ANPC scoate la iveală probleme privind certificarea, omologarea și introducerea pe piață a produselor. Altfel spus, mai mult de jumătate dintre produsele controlate nu erau certificate de Registrul Auto Român. "Iarna trecută, am cumpărat un lichid de parbriz nici prea scump, nici prea ieftin. Am zic să cele foarte ieftine sunt proaste și n-ar trebui să am pretenții, așa că am cumpărat unul mai scump, dar nu cel mai scump. M-am uitat pe etichetă și scria că nu îngheață până la minus 30 de grade Celsius. Mare mi-a fost mirarea să observ că, într-o zi, cam pe la minus 4-5 grade, am dat cu lichid pe parbriz și a ieșit foarte puțin, după care… s-a blocat. Am crezut că este ceva în neregulă, ca poate am turnat eu pe lângă, dar nu a fost așa. Pur și simplu se transformase într-un fel de zăpadă. După ce am plecat de la serviciu, m-am îndreptat către un service auto. Mi s-a spus că lichidul de parbriz nu a fost de bună calitate, așa că s-a coagulat în vas. A trebuit să demonteze vasul, să-l spele și să curețe toată instalația", afirmă constănțeanul Radu T.Comisarii ANPC au controlat 645 de operatori economici care vindeau astfel de produse pentru mașini. La 347, adică mai mult de jumătate, s-au depistat abateri de la prevederile legale (la etichete, la compoziție sau la recipiente nesigilate). După prelevarea probelor, specialiștii au spus că 80% din totalul prelevărilor efectuate nu corespundeau cu informațiile inscripționate pe eticheta acestora. Altfel spus, erau diluate cu apă sau cu alte substanțe, departe de ce ar fi trebuit să conțină.Același lucru îl spun și mecanicii. "În privința antigelului, trebuie să avem grijă, în primul rând, la etichetă. Majoritatea oamenilor nu se uită pe etichetă atunci când cumpără antigel, pentru a vedea temperatura la care îngheață. Acest lucru este primordial. Dacă antigelul nu este conform standardelor, instalația se poate coroda și, în funcție de caz, se poate defecta radiatorul sau pompa de apă", spune Andrei Popescu, un mecanic constănțean. Acesta avertizează: "Se găsesc și antigeluri gata preparate, însă cel mai bine este ca antigelul să fie concentrat. În funcție de temperatură, fiecare persoană poate să-l prepare cum dorește".Majoritatea oamenilor nu se uită pe etichetă atunci când cumpără un bidon de lichid de parbriz. Din spusele mecanicilor, acest lucru nu poate decât dăuna mașinii dumneavoastră. "Dacă lichidul de parbriz nu e de bună calitate, se coagulează în vas. În astfel de situații, vasul trebuie demontat, spălat și, de asemenea, trebuie curățată toată instalația. De aceea, în primul rând, când cumpărați un lichid de parbriz, citiți eticheta de pe spatele sticlei. Dacă în cazul antigelului este mai bine să fie cumpărat concentrat, în cazul lichidului de parbriz trebuie să fie direct preparat. Pe etichetă va scrie mereu la ce temperatură îngheață. Cel mai bun lucru de făcut este să cumpărați un lichid de parbriz care îngheață la minus 40 de grade Celsius", spune mecanicul.