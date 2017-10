ATENŢIE, ŞOFERI! AMENZI DE 7.500 lei şi ŞASE LUNI de suspendare a permisului!

3

amenzi

Mie mi se pare cel putin hilara decizia de a se acorda amenzi de pana la 7500 ron in cazul in care salariul mediu pe economie e in jur de 800 ron...Nu mai zic de unul din cele 3 cazuri in care se acorda aceasta amenda maxima si anume de cel in care nu se acorda prioritate pietonilor...poti lua amenda in acest caz numai daca pietonul a facut un pas pe zebra iar tu circuli pe celalalt sens...decizie controversata, lasat la mana politistului constatator care de multe ori nu prea este obiectiv.Fiind cuvantul tau impotriva cuvantului lui, asta este...platesti...ca mai apoi sa dai in judecata politia...penibil....Daca nu platesti ti se retine permisul auto...Sunt curios si eu, daca alesii din parlament sunt asa vexati de faptul ca numai 35% din soferi platesc amezile, ei propunand suspendarea dreptului de a conduce pana la achitarea amenzii, ce parere au de curvele de pe centura care iau amenzi zilnic, cuantumul amnzilor depasind lejer 100,00-200,000 ron, bani pe care o sa-i recupereze statul de la ele probabil pe lumea cealalta...Unde este dreptatea fratilor?????????