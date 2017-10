ATENŢIE MARE, ŞOFERI! Vezi în ce condiţii poliţa CASCO nu îţi plăteşte daunele

1

Dece sa fie si Romania in tarile civilizate?

Sa nu va puneti cauciucuri de iarna, ca dauneaza sigurantei in trafic!!!... nu imi vine sa cred ca in 2012, cand la politie se sta zilnic, la coada la constatari-accidente, si mii de oameni mor pe an din cauza aderentei, se trezesc niste tantalai sa zica asa mizerie!!! Este ca si cum ai spune ca la munte poti sa mergi si in pantofi de lac, nu iti trebuiesc ghete de iarna sau bocanci... Ce oameni !!! De altfel toata lumea plange ca ramane inzapezita pe drumuri din cauza unor idioti care n-au cauciucuri de iarna...