ATENŢIE MARE / "Am cumpărat o maşină, dar nu am certificat fiscal. Ce fac?"

ATENȚIE MARE / "Am cumpărat o mașină, dar nu am certificat fiscal. Ce fac?"

Fiți mai puțin încrezători în promisiuni atunci când cumpărați o mașină și mai mult în acte! Riscați să nu puteți să înmatriculați autoturismul nou achiziționat și să fiți nevoiți să faceți drumuri la poliție și instanța de judecată.Codul Fiscal stipulează clar, la articolul 264, că niciun autovehicul nu poate fi înstrăinat fără ca proprietarul să achite, în prealabil, toate datoriile către stat cu privire la respectivul vehicul: impozit, amenzi etc. Cu toate acestea, și în prezent, după aproape jumătate de deceniu de când este în vigoare prevederea legală, încă sunt constănțeni care, atunci când își achiziționează o mașină, nu se îngrijorează dacă vânzătorul nu le dă certificatul fiscal.Astfel a procedat și constănțeanul Sorin T.; acesta ne-a semnalat că, la începutul lunii martie, a achiziționat un Ford Focus de la un vânzător din Iași. „Inițial mi-a spus că nu are deocamdată certificatul fiscal, dar să merg liniștit acasă, căci mi-l va trimite. A trecut mai bine de o lună, l-am tot sunat în toată această perioadă, dar mă tot duce cu vorba. Ce pot să fac, pentru a-l forța să-mi elibereze respectivul act? Sau există vreo posibilitate de a înmatricula autoturismul în lipsa acestui certificat?”, este problema ridicată de cumpărător.Plângere la Poliție pentru înșelăciuneComisarul șef Romeo Tecău, șeful Serviciului de Înmatriculări și Permise Auto Constanța, a subliniat că înmânarea certificatului fiscal, în momentul semnării contractului de vânzare - cumpărare, este obligatorie. În absența acestui act, autoturismul nu poate fi înmatriculat pe numele noului deținător.„Degeaba este încheiat un act de vânzare - cumpărare, degeaba cumpărătorul are o factură, dacă nu are și certificatul fiscal, care să ateste că datoriile către stat sunt achitate; certificat care, neapărat, trebuie să fie antedatat actului de vânzare - cumpărare. De altfel, ceva se întâmplă dacă vânzătorul tărăgănează înmânarea lui, fie mașina este furată, fie are restanțe la Fisc”, a atras atenția comisarul șef.Cât îi privește pe cei care se află deja în această situație, nu pot decât să se prezinte la Poliție sau la instanța de judecată. „În lipsa certificatului fiscal, actele de vânzare - cumpărare sunt nule de drept, iar cumpărătorul se poate prezenta la Poliție și să depună plângere penală pentru înșelăciune”, a atras atenția cms. șef Romeo Tecău.În ceea ce-i privește pe viitori cumpărători, pentru a nu ajunge într-o astfel de situație, șeful Servi-ciului de Înmatriculări îi sfătuiește: „Îi sfătuiesc pe constănțeni să nu mai creadă în promisiunile că vor primi certificatul fiscal. Până nu au actul în mână să nu semneze contractul de vânzare - cumpărare sau să condiționeze înmânarea banilor”.De altfel, este bine să nu se dea banii pe autoturisme până nu se intră în posesia tuturor actelor și este indicat să se realizeze și inspecția RAR în prealabil.v v vÎn altă ordine de idei, comisarul șef Romeo Tecău a arătat că urmează să propună Serviciului de Taxe și Impozite Constanța să-i informeze pe constănțeni că pe lângă datoriile pe care le au către stat au și obligativitatea de a solicita respectivul document fiscal în momentul înstrăinării unui autoturism.