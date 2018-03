ATENŢIE, LIMBAJ VULGAR! SCANDAL LA SPITALUL DIN HÂRŞOVA! POLIŢIŞTII LOCALI, ÎNJURAŢI CA LA UŞA CORTULUI - VIDEO

ATENȚIE, LIMBAJ VULGAR! SCANDAL LA SPITALUL DIN HÂRȘOVA! POLIȚIȘTII LOCALI, ÎNJURAȚI CA LA UȘA CORTULUI - VIDEO

Scandal în această dimineață, în curtea Spitalului Orășenesc Hârșova. Un echipaj al Poliției Locale din localitate a fost sesizat să intervină, după ce un loc de parcare pentru persoanele cu dizabilități ar fi fost ocupat abuziv. Ajunși la fața locului, agenții Poliției Locale au procedat la legitimarea persoanei în cauză, însă s-au lovit de refuzul acesteia.„L-am găsit pe conducătorul auto și l-am rugat să mute mașina, dar dânsul a refuzat, pe motiv că și el are un grad de handicap. I-am cerut să se legitimeze și să arate documentul care atestă handicapul, însă din nou, a refuzat. Persoana în cauză a spus că nu are buletinul și ne-a adresat mai multe injurii. După repetate refuzuri de legitimare, am procedat la conducerea la secția de poliție în vederea legitimării, conform Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Bogdan Ghimboase, șeful Poliției Locale Hârșova.Bărbatul condus la secția de poliție din localitate se numește Cătălin Cojanu și este cunoscut în orașul Hârșova ca fiind o persoană liniștită, care nu are probleme cu legea. În mediul online, zeci de persoane au sărit în apărarea bărbatului, iar unul dintre mesaje sună astfel: „Așa este tratat unul dintre cetățenii orașului, operat de curând. Este Cătălin Cojocaru, un cetățean respectat și apreciat de toți locuitorii orașului Hârșova. Rușine celor care coordonează agenții Poliției Locale”.Bărbatul a fost primit două sancțiuni, una pentru oprire pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități și alta pentru refuz de legitimare.