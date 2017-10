Atenţie la "ţepele" de pe internet, în perioada reducerilor

Atenție la "țepele" de pe internet, în perioada reducerilor

Poliția Română are o serie de sfaturi pentru cetățenii care doresc să profite de reducerile oferite de comercianți, în această perioadă, în mediul on-line. Nu trebuie să furnizați codul numeric personal, seria și numărul de buletin, de la pașaport sau de la permisul de condu-cere, întrucât vânzătorul nu are nevoie de aceste informații, anunță oamenii legii.„Documentați-vă înainte de a participa la licitațiile prin internet, cu privire la obligațiile dumneavoastră în calitate de cumpărător, dar și cu privire la obligațiile vânzătorului. Toate acestea, înainte de a începe să licitați pentru un produs. Examinați feedback-ul vânzătorului, oferit de alți cumpărători. Dacă acesta are un istoric negativ de tranzacționare, nu cumpărați de la el”, transmite Poliția Română.De asemenea, polițiștii vă mai sfătuiesc să nu oferiți informațiile de pe card, dacă site-ul nu folosește o conexiune securizată și dacă reputația acestuia este îndoielnică. Nu în ultimul rând, este bine să verificați în browser numele site-ului prin intermediul căruia plătiți, pentru a observa dacă nu cumva este diferit față de site-ul original. Accesați direct site-ul original, nu prin link-uri primite prin e-mail!