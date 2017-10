Atenţie la ţepele date la cumpărăturile online! Cum sunt fraieriţi constănţenii

Atenție la țepele date la cumpărăturile online! Cum sunt fraieriți constănțenii

Umblatul prin magazine este înlocuit, din ce în ce mai mult, de cumpărăturile online. Mai ales că din ce în ce mai multe magazine își pun produsele în vânzare și pe Internet, iar numărul paginilor web cu anunțuri de vânzare, la prețuri de chilipir, este în creștere. Dar, odată cu creșterea acestui segment, crește și riscul apariției înșelăciunilor, în special dacă bunul este achiziționat de pe site-uri de vânzări second-hand.Situațiile în care cumpărătorii au comandat, prin intermediul Internetului, produse second-hand și au primit, în schimb, fie un alt produs decât cel comandat, fie unul într-o avansată stare de deteriorare, nu sunt o noutate. În special, spun polițiștii constănțeni, în cazul telefoanelor mobile sau a bunurilor electronice.Într-o astfel de situație se află și constănțeanul Alexandru H., care și-a comandat de pe un site de anunțuri un telefon mobil Samsung GT S3650. „În anunț scria că este în stare bună de funcționare și cerea pe el 180 de lei. Mi-a fost trimis prin Poștă, nu am avut nicio îndoială, de altfel, nu este prima dată când comand ceva de pe Internet sau de pe site-ul respectiv de anunțuri. Am fost la Poștă, am plătit, am luat coletul și când am ajuns acasă am constatat că de fapt telefonul nu funcționează, ba chiar este într-o stare jalnică! L-am sunat pe bărbatul care a postat anunțul, este din Vaslui, și susține că el a trimis telefonul în perfectă stare de funcționare”, a reclamat bărbatul.Cum să vă păziți de înșelăciuniAcesta nu este singurul „pățit”, atrag atenția oamenii legii, alți constănțeni cu probleme asemănătoare adresându-se polițiștilor de-a lungul timpului. Unii chiar au primit cu totul alte produse decât cele comandate! În toate situațiile, oamenii legii înregistrează o plângere pentru înșelăciune, dar nu înseamnă că prin ancheta desfășurată se va reuși să i se facă dreptate reclamantului.„Până la urmă, poate fi cuvântul cumpărătorului împotriva celui al vânzătorului! Mai ales dacă res-pectivul colet nu a fost verificat la primire, ci ulterior, când vânzătorul poate spune că a existat timp pentru a fi schimbate bunurile din interior. De aceea, sfatul nostru pentru constănțeni este să fie precauți, în special la cumpărăturile de pe paginile de anunțuri online. În primul rând, se impune să se apeleze la o firmă de curierat care permite verificarea conținutului coletului, înainte de achitarea valorii produselor comandate. Sau, dacă este verificat pachetul după plecarea curierului, să se ia legătura imediat cu firma de curierat, pentru blocarea transferului banilor”, au explicat surse din cadrul Poliției municipiului Constanța.În ceea ce privește cumpărăturile realizate de pe paginile unor magazine online, polițiștii îi sfătuiesc pe constănțeni se verifice întâi dacă firmele deținătoare sunt autorizate, să fie atenți dacă sunt aplicații informatice care generează automat tranzacții și să fie precauți cu oferirea datelor de pe cardurile bancare.