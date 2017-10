Atenţie la excursiile organizate de firma BECK!

Atenție la excursiile organizate de firma BECK!

De câteva zile, cutiile poștale ale locuitorilor din mai multe zone ale orașului au fost invadate cu invitații de la firma BECK. Generoși din cale afară, reprezentanții acestei societăți oferă o excursie la Mănăstirea „Radu Negru” din Călărași. Organizatorii știu să speculeze faptul că acolo se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care se spune că îndeplinește dorințele credincioșilor, astfel că, deja, există multe persoane credincioase care s-au înscris la o astfel de excursie. Prețul este unul de criză, respectiv 15 lei, care trebuie achitat în autocar. Organizatorii mai spun în invitație că în costul excursiei intră și un prânz gustos. Mai mult, au și o ofertă unică: fiecare participant va primi, gratuit, un circuit de opt zile, în Turcia, pentru două persoane, într-un hotel de patru stele, cu demipensiune, în anul 2010. Plecarea în circuitul turistic de la Mănăstirea „Radu Negru” va fi la data de 14 decembrie, iar cei care se înscriu vor fi luați chiar din zona în care locuiesc. Un adevărat confort, la un preț de nimic, pe care firma BECK o numește „ofertă bombă”. În realitate, lucrurile nu sunt chiar așa de roz. Firma BECK se ocupă de comercializarea anumitor produse, cum ar fi cratițe, pilote, aspiratoare, perne și tot felul de astfel de produse. Invitația la plimbare nu este decât o strategie de vânzare a acestora, deoarece, la scurt timp după plecarea în excursie, călătorii sunt invitați într-un anumit loc, unde li se face o prezentare de produse. „Ne-a băgat într-o sală de conferințe a unei pensiuni. Conferința a durat trei ore iar noi de-abia așteptam să ajungem acolo unde ni se spusese că mergem în excursie. Am asistat la un teleshopping live. Un fier de călcat cu abur costa 16 milioane de lei vechi. Urmează perna cu aloe vera, care te ajută să dormi mai bine, să nu mai sforăi, etc., etc., costă 10 milioane de lei vechi, spune Andreea, o tânără care a fost într-o astfel de excursie. Contractele semnate cu „ochii închiși”, pot cauza neplăceri Mai mult, din relatările celor care au fost plecați cu firma BECK reiese că angajații îi îmbrobodesc atât de mult pe cei prezenți încât îi fac să cumpere măcar un produs, fără ca oamenii să citească contractul de vânzare-cumpărare. De-abia când ajung acasă își dau seama de greșeala făcută, însă, este prea târziu. „Părinții mei, pensionari, au fost într-o excursie gratuită cu această firmă, BECK. Nu știu cum se face că ei erau oameni raționali, dar acolo le-a făcut o prezentare la un aspirator cu vapori de 60 de milioane de lei vechi, care curăță și face minuni, și au posibilitatea să-l cumpere doar atunci, cu 30 de milioane. Au dat avans două milioane, au venit seara acasă cu aspiratorul, urmând să facă plata ulterior. Au semnat și contractul, bineînțeles fără să-l citească. Nu au fost singurii care au cumpărat. Unul dintre ceilalți cumpărători l-a folosit a doua zi și, bineînțeles, că nu e chiar aspiratorul minune, care curăță și aragazul plin de grăsime cum era în prezentare. Au realizat ce prostie au făcut, au sunat la sediul firmei și li s-a spus că pot să-l ducă înapoi, nefiind folosit aparatul lor. S-au dus acolo și le-a spus că nu se poate să le dea cele două milioane, dar dacă vor să renunțe la contract, să mai dea trei milioane și să cumpere un alt aspirator mai ieftin, cel mai ieftin fiind cinci milioane”, povestește o altă tânără ai cărei părinți au luat „țeapa” BECK. Așadar, din câte se pare, excursia organizată de firma BECK este doar un paravan prin care încearcă să se profite de faptul că mulți dintre cei care se duc în această excursie sunt oameni în vârstă, care nu au răbdarea necesară de a citi un contract înainte de a-l semna. Vizavi de aceste probleme, secretara firmei BECK, Mihaela Feraru, a declarat că excursia or-ganizată are la bază tocmai pre-zentarea produselor care aparțin societății pe care o reprezintă. Ea a menționat că nimeni nu-i obligă, pe cei care merg în excursie, să cumpere astfel de obiecte și că orice persoană are obligația de a citi înainte un contract de vânzare-cumpărare. „Oricum, cei care nu sunt mulțumiți de produsele noastre au la dispoziție șapte zile pentru a returna obiectul respectiv. În schimb, ei vor primi avansul achitat”, a mai precizat Mihaela Feraru.