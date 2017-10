Atenţie la escrocii sentimentali. Nu opriţi nicio secundă la maşinile cu numere străine!

4

chiar daca nu vrei tot te antorci ?!

An tarile precum romania bulgaria ungaria bosnia rusia si altele unde e ooof doamne si unde e coruptie si unde e saracie si unde e oo vai neamul fratele si unde ee sunt bazat am la procuratura sau guvern cu tuoate astea ne vom cofrunta tot restul vietii indiferent ca e tigan ca e oltean gae gay cae lezbi ca e boschetar ca e avocat vom avea ne voie unul de altul .va dau o poveste vin din belgia cu masina iar a 5 zi. Din poiana vad dacie papuc cu pana erau o familie am vb. Cu ei din masina cu au ajuns sa aiba pana si miau spus ca au saci de porumb ok du leam pus antrebarea dar eu daca aveam ma ajutati ei au spus da duoamne nu cred am an chis geamul si am plecat din viteza 2 de ce sa le demostrez sunt tigan si ei romani dar cu minte ocindentala .la ori ce antrebare eu dau dar mie cine an viata trebui sa fi organizat cu bani cu casa cu masina cu petrecerile si altele pentru ca daca nu esti organizat dai de dracu ca turbatul .toti belgieni olandezi germani sun organizati si uaaau conservatori 1. Observarea 2. Antrebarile 3. Raspunsurile si dupa a ce ea placerile sau raul hmmm