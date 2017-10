Atenţie! Instalaţiile electrice sunt periculoase

Atenție! Instalațiile electrice sunt periculoase

Ştire online publicată Miercuri, 30 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În marea lor majoritate, incendiile sunt provocate de neglijența populației în exploatarea aparaturii de uz casnic, dar și din cauza defecțiunilor la instalațiile electrice.Pentru preîntâmpinarea unor astfel de evenimente cu urmări nefericite, trebuie să fiți atenți și să nu trageți de cabluri pentru debranșarea unui aparat electric, acestea se pot deteriora devenind o sursă de incendiu. De asemenea, este interzisă folosirea instalațiilor și aparatelor electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolați, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze și derivații fără capace, etc.. În plus, este interzisă înlocuirea siguranțelor electrice cu sârmă, cuie, etc. Siguranțele arse vor fi înlocuite numai de electrician autorizat. Nici lăsarea sub tensiune, fără supraveghere a niciunui fel de aparat electric: fier de călcat, reșou, radiator nu este permisă. Este bine de știut și că tablourile electrice de distribuție trebuie să fie amplasate în zone ușor accesibile personalului de specialitate pentru întreținere și în locuri ferite de deteriorări mecanice, infiltrații pluviale, etc.