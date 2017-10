Atenţie, IMAGINI ŞOCANTE! TRAGEDIE! O avocată şi-a aruncat copilul de la etajul 8, apoi s-a sinucis

5

Si noi ce facem ?

Statul ar trebui să se preocupe serios de familiile monoparentale ca să nu se mai repete asemenea tragedii: subvenționarea asistenței psihologice, locuințe sociale pentru familiile monoparentale si ajutor in găsirea unui loc de muncă corespunzător pregătirii. Depresia nu este o glumă. In scoli ar trebui făcută o educație susținută si pentru familie, nu numai pentru sex protejat. Familiile celor depresivi ar trebui si ei consiliati cum să procedeze cu cei in impas.