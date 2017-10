Atenţie, IMAGINI ŞOCANTE! Crime cu sânge rece, accidente rutiere mortale, incendii devastatoare...Iată cele mai dramatice evenimente ale verii 2014

Atenție, IMAGINI ȘOCANTE! Crime cu sânge rece, accidente rutiere mortale, incendii devastatoare...Iată cele mai dramatice evenimente ale verii 2014

Ştire online publicată Marţi, 16 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără a murit, la începutul lunii iunie, după ce a intrat cu mașina într-un copac, pe drumul care leagă Constanța de Mangalia. Cazul nu este unul singular: potrivit oamenilor legii, o altă tânără murise cam în același loc, cu doar șase luni în urmă. Vezi aici mai mult.Un bărbat de 36 de ani și-a găsit sfârșitul după ce a intrat cu mașina într-un TIR. Bărbatul conducea o Dacia Logan pe DN 2A, dinspre municipiul Constanța către orașul Hârșova. Șoferul Loganului ar fi adormit la volan. În urma impactului extrem de puternic, conducătorul auto de 36 de ani a murit pe loc, în ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita.Patru tineri din Techirghiol au venit cu o mașină în Constanța pentru a ajunge pe strada Interioară 3, unde aveau de gând să urmărească cursele de mașini care, din spusele martorilor, se petrec regulat în acea zonă. N-au mai ajuns însă, la destinație, pentru că au nimerit exact în mijlocul unei „liniuțe” în desfășurare. Șoferul unui autoturism a vrut să întoarcă fără să se asigure și a fost lovit în plin de un alt autovehicul, care venea din sens opus. Pasagerii din spate, o fată de 14 ani și un băiat de 17 ani erau deja inconștienți atunci când medicii le-au acordat primul ajutor. Însă rănile grave le-au adus moartea.Nicu Dumitru, din Tuzla, și-a omorât soția cu o toporișcă. După ce a conștientizat ceea ce a făcut, bărbatul ar fi plecat de acasă, cu gând să-și pună capăt zilelor. Intenționa să se arunce în fața trenului, dar nu a reușit să-și ducă până la capăt planul. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a lovit-o pe femeie, de mai multe ori, cu o toporișcă, până i-a zdrobit capul, și a înjunghiat-o în zona toracelui, cu un cuțit.Gheorghe Turtoiu avea 46 de ani și era maistru militar la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”. Era căsătorit și avea un copil de 14 ani. În dimineața zilei de 19 iunie, s-a retras într-o încăpere a instituției. Și-a pregătit pistolul Carpați, l-a îndreptat către tâmplă și a tras. Pentru că nu a mai dat niciun semn, un coleg al bărbatului a început să-l caute. Acesta l-a găsit într-o baltă de sânge și a sunat imediat la 112.O altă tragedie s-a produs în municipiul Constanța, în zona stadionului Farul. Un tânăr de 22 de ani a murit, după ce a căzut de la balconul apartamentului unde locuia, situat la etajul cinci. Răzvan era student la Facultatea de Drept și locuia împreună cu tatăl său, după ce părinții s-au despărțit, în urmă cu mai mulți ani. Ironic este faptul că, numai cu câteva zile în urmă, tânărul posta pe Facebook un citat aparținându-i lui Douglas Adams: „Să zbori este să încerci să te izbești de pământ și să ratezi”.Un autocar s-a izbit violent de un TIR, în localitatea Ciocârlia, iar un bărbat a murit pe loc și alți doi au fost răniți. La intersecția cu DN3, în localitatea Ciocârlia de Sus, șoferul autocarului nu a respectat indicatorul de oprire și nu a acordat prioritate TIR-ului, care circula regulamentar. Impactul lateral a fost violent, iar șoferul autocarului și ajutorul său au fost proiectați prin parbriz direct pe carosabil. TIR-ul s-a răsturnat și a ajuns în curtea unei case, după ce a făcut praf un gard din beton.Patru mașini au ars pe strada Dumbrava Roșie, în cartierul constănțean Tomis II. Flăcările cuprinseseră patru mașini: un Mercedes ML, un Peugeot, un Audi și o Skoda Octavia. La fața locului au ajuns două autospeciale cu apă și spumă, care au reușit să stingă flăcările. Pompierii au stabilit că focul a pornit de la Mercedesul ML, ulterior extinzându-se la celelalte mașini. Din primele cercetări, oamenii legii au stabilit că focul a fost „acțiunea unei persoane iresponsabile”.C. L. A. (45 de ani), a condus un autoturism pe DN 22, dinspre localitatea Mihai Viteazu către Constanța și din cauza neatenției a intrat în coliziune față - spate cu autoutilitara condusă de A. S. (71 de ani). Autoutilitara a fost proiectată în afara părții carosabile către stânga sensului de mers, iar autoturismul condus de C.L.A. a pătruns pe sensul opus de mers, intrând din plin într-o mașină condusă de G. G., din sens opus, dinspre Constanța către Mihai Viteazu. Opt persoane au ajuns de urgență la spital.29 de persoane au fost rănite în urma unui accident rutier grav care a avut loc pe Autostrada Soarelui. Un autocar cu pasageri a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. La fața locului au intervenit 14 echipaje ale ISU și un elicopter SMURD. Accidentul s-a produs pe sensul de mers către Constanța, la kilometrul 23. Șoferul autocarului ar fi pierdut controlul volanului, iar vehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. În urma impactului, o pasageră a rămas fără mână.Romeo Beznea conducea o Skoda pe DJ 223. La un moment dat, bărbatul a virat la stânga fără să se asigure, moment în care a intrat într-un Mitsubishi, condus din sens opus de Petrică Rorău. În urma impactului, autoturismul marca Mitsubishi a acroșat o mașină Fiat, care se afla staționat pe DJ 223. În urma accidentului, nu mai puțin de opt persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.Un incendiu puternic a izbucnit la o baracă, pe plajă, între Mamaia și Năvodari, în zona Hanul Piraților. Un bărbat a fost găsit carbonizat, iar altul a avut arsuri grave.Imagini desprinse din filmele de groază, în cartierul Viile Noi din Constanța. Două femei și un tânăr au fost găsiți fără suflare, într-o baltă de sânge. Cel care a comis fapta s-a făcut nevăzut, furând chiar mașina uneia dintre victime. Acesta a fost găsit după o intervenție în forță a polițiștilor, în mai puțin de 12 ore de la comiterea ororii.Un tânăr de 23 de ani și-a găsit sfârșitul după ce a venit pentru o distracție la mare. Marian Mezdrea, din București venise la Constanța împreună cu un prieten. Acesta s-a distrat în mai multe cluburi din Mamaia, iar în jurul orei 3, i s-a făcut rău. Până la sosirea ambulanței, tânărul a decedat. Moartea a survenit în urma unui stop cardio respirator, însă medicii nu exclud nici varianta ca decesul să fi fost cauzat de excesul de alcool sau substanțe halucinogene.Șoferul unui autoturism marca Logan, cu numere de Galați, conducea pe DN2A, dinspre Hârșova către Ovidiu. În apropiere de Podul de la Ovidiu, șoferul a pătruns pe contrasens unde a intrat în coliziune frontală cu un microbuz de pasageri, al cărui conducător a tras de volan, încercând să vireze stânga. În urma impactului, Loganul a intrat într-un autocar cu numere de Bulgaria. Imediat, Loganul s-a aprins, o persoană decedând carbonizată.Trei persoane, mamă, tată și fiică au venit pentru o vacanță la mare. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani a intrat în apă cu fiica sa, în vârstă de doar cinci ani. Văzând că trece timpul, iar cei doi nu se întorc, soția bărbatului a sunat îngrijorată la 112. Bărbatul a fost găsit, resuscitat, dar în zadar. Fetița căutată minute bune, a fost găsită moartă.Un accident rutier s-a produs pe drumul care leagă Constanta de Mangalia. Un șofer chinez conducea un Volkswagen cu numere de București pe Dn39, dinspre Agigea către Mangalia. Șoferul a vrut sa întoarcă masina peste linia continuă, moment în care a fost lovit de un alt Volkswagen, care circula regulamentar din sens opus, condus de un șofer din Bacău. Au ajuns la spital opt persoane.Tragedie într-o familie din Medgidia! Un bărbat de 33 de ani a decedat pe loc, după ce pânza flexului i-a intrat în piept și i-a secționat aorta. Acesta a căzut la pământ, într-o baltă de sânge. Cadrele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el. Tânărul urma să se căsătorească în scurt timp.Patru persoane, dintre care trei turiști, au ajuns la spital, cu răni serioase, după ce au fost spulberați de pe trecerea de pietoni, iar mașina vinovatului s-a oprit abia la peste 50 de metri de locul evenimentului, fapt care denotă viteza cu care circula conducătorul auto pe bulevardul Mamaia, în apropierea trecerii de pietoni.Mihnea Gabriel Modran, de 43 de ani, din Craiova conducea un autoturism pe DN 39, dinspre Constanța către Mangalia, pe a doua bandă. La un moment dat, ajungând în zona unei benzinării, în localitatea Tuzla, șoferul a virat la stânga peste marcajul dublu continuu, moment în care a intrat într-o mașină, condusă de Toader Ștefănică, de 60 de ani, din Galați, care se deplasa din sens opus. În urma impactului, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat pe contrasens, unde a intrat într-o mașină condusă de Ion Marinescu, de 49 de ani, din București.Tragedie în familia interlopului Sinan Suliman Iusein. Fiica și soția acestuia au fost omorâte de un șofer care a întors peste marcajul dublu continuu. Acum, șoferul spune că se teme pentru viața lui, fiind amenințat că va fi omorât.Constănțeanul de 34 de ani, Iulian Costache, nu se afla la prima experiență pe Munții Alpi. Era pasionat de alpinist și a escaladat mai mulți masivi. Vara aceasta a dorit să escaladeze din nou Munții Alpi, motiv pentru care a mers împreună cu un prieten. Se aflau pe versantul italian al masivului Mont Blanc, potrivit mediafax.ro, când bărbatul a căzut în gol aproximativ 200 de metri, lovindu-se de stânci. Impactul a fost fatal.Un tânăr de 22 de ani a băgat în sperieți un municipiu întreg. S-a urcat pe un releu din Mangalia gol și a amenințat că se aruncă dacă nu îi sunt îndeplinite cerințele. Mai exact, Rustem Taner, de 22 de ani spune că are o problemă legată de achiziția unui imobil și numai primarul din Mangalia poate să i-o rezolve. Tânărul a coborât în cele din urmă.Două persoane și-au găsit sfârșitul după ce au fost implicate într-un accident rutier teribil, produs pe DN 2A. Costel Iulian Manea conducea o Skoda pe DN 2A, dinspre Constanța către Hârșova. A vrut să vireze la stânga însă nu a acordat prioritate, moment în care a intrat din plin într-un TIR care circula regulamentar, din sens opus. Pasagerii din spate au murit din cauza rănilor prea puternice. Șoferul Skodei, dar și pasagera din dreapta față au fost răniți grav.Leonard Elvis Țuțuianu conducea o motocicletă Kawasaki pe strada Soveja, dinspre bulevardul Alexandru Lăpușneanu către bulevardul Mamaia. A turat motorul, a pătruns pe a doua bandă de circulație, unde a depășit un Volkswagen și a revenit pe prima bandă. A pierdut controlul direcției către dreapta, a lovit bordura după care a intrat într-un stâlp de beton și a fost proiectat sub roțile Volkswagenului pe care tocmai îl depășise.26. Atenție, imagini ȘOCANTE! Carnagiu în Tomis III. Pietoni spulberați de pe trecere de un șofer care făcuse infarct / VIDEO Un bărbat a murit sub ochii îngroziți ai soției sale, iar alți patru au ajuns la spital cu răni grave. Scenele, desprinse parcă dintr-un film horror, la care nu îți dorești să-ți cumperi bilet, s-au petrecut în intersecția din dreptul City Park Mall.Pe strada Soveja, în zona Eden au fost trase mai multe focuri de armă asupra unui Audi în care se aflau patru persoane. Din primele informații, polițiști aflați în mașini neinscripționate au urmărit autoturismul prin oraș în încercarea de a îl opri. Aceștia, nereușind, au tras mai multe focuri de armă înspre mașină. Șoferul a pierdut controlul volanului și a lovit două mașini parcate printre care și un taxi.Patru ambulanțe și Descarcerarea au fost solicitate să intervină între Constanța și Valu lui Traian, unde a avut loc un grav accident rutier. Profesorul universitar Michael Beck Hamlescher, cel care a decedat în accidentul rutier petrecut la ieșire din municipiul Constanța spre Valu lui Traian, ar fi provocat accidentul.Microbuzele de transport persoane sunt din ce în ce mai periculoase. De acest lucru s-au convins și 11 pasageri care circulau cu un microbuz de pe linia 304 în municipiul Constanța.Un tânăr de 23 de ani din Agigea conducea un autoturism pe DN 38, dinspre Agigea către Techirghiol. La un moment dat, ajungând la kilometrul 2, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat într-un copac aflat în afara părții carosabile. În urma impactului deosebit de puternic, tânărul a fost rănit grav. A decedat în cele din urmă.