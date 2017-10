ATENŢIE, IMAGINI ŞOCANTE! CARNAGIU pe şoselele din Constanţa. O puştoaică se pensa la volan

8

Draga Redactie Cuget Liber

Felicitari draga redactie pentru poze. Am sa va relatez cum si de ce mai traiesc eu acum datoita unor poze extrem de socante. Eram un fumator notoriu, nu ascultam de nimeni si de nimic, fumam, fumam, fumam....ma lasam de fumat si iar ma luam de fumat....intr-o zi am vazut cateva poze trasnite, socante ale unui ziar roamanesc, erau color si de speriat, cu plamani perforati, cu eticheta la picior a persoanei decedate de cancer pulmonar, un cap de mort cu tigara in gura,erau de groaza pozele . A doua zi m-am lasat definitiv de fumat, azi ma simt excelent, am 1 an jumate de cand nu am mai pus kentul in gura si n-o s-o mai fac niciodata, am fumat 30 de ani, am acum 55 de ani si sper sa mai traiesc mult timp si sa nu mor de cancer pulmonar tabacic. Morala : stie Redactia Cuget Liber ce face !!!...