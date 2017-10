ATENŢIE, IMAGINI ŞOCANTE! BMW făcut PRAF la 160km/h. Galerie FOTO şi VIDEO

6

Accident BARLAD

nu e vorba de faptul ca masina era BMW....masina asta a fost a unui prieten comun si era tunata pt ca baiatul in ce priveste MARCA BMW-e un AS al marcii chiar daca are o varsta de doar 20 si cativa ani...dar daca ii dai o masina care sa fie demontata bucata cu bucata si sa ii spui omule asta e un BMW...vreau sa mi-l faci la loc pt a putea iesi pe strada cu el LEGAL...omuletul ar muri de bucurie...si nu e vb doar de simplu fapt ca vezi tu Doamne e mecanic sau lucr la service.....omul pune suflet in tot ce face daca e la mijloc cuv ----BMW----cat despre accident sa stiti ca ambii traiesc atat soferul cat si pasagerul din dreapta....ce e drept ca sunt in coma indusa dar doctorii spun ca dau semne(cel putin vb despre sofer) ca vor sa traiasca

Răspuns la: Sa stii ce masina cumperi

Adăugat de : Noroc dar si masina, 27 noiembrie 2013

Au gonit totusi intr-un BMW si nu in Logan (si Logan-ul prinde 150 km/h dar numai ai nici cea mai mica sansa intr-un caz asemanator). Asta este marea...