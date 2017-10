ATENŢIE DE LA CINE ÎNCHIRIAŢI APARTAMENTE! Şase studenţi, înşelaţi de un fals proprietar

ATENȚIE DE LA CINE ÎNCHIRIAȚI APARTAMENTE! Șase studenți, înșelați de un fals proprietar

Bărbatul se dădea drept proprietarul unor locuințe pentru care cerea cel puțin 200 de euro chirie. Între cei care au căzut în plasa escrocului este și o tânără din Maramureș, care a ajuns acum într-o situație disperată. Este nevoită să renunțe la facultate pentru că, spune ea, banii pierduți erau singurii pe care îi avea.„Am zis că am nevoie urgentă și a zis că are foarte mulți care vin să vadă chiria și cine vine... Adică primul venit, primul servit”, spune Semida Ciulean, păgubită.Fata a avut încredere să-i dea banii pentru că individul i-a dat și un contract.„Am văzut adresa, că nu era de fapt Memorandumului, care era la cinci minute de facultate, era strada Dunării. Și după aia nu mi-a mai răspuns deloc și a râs și a închis telefonul. Și eu i-am dat 200 de euro”, spune fata.Și nu e singura păgubită. Alți șase tineri au căzut în capcană.„Am fost, am văzut, mi-a plăcut și am zis să îmi păstreze apartamentul, garsoniera de fapt. După asta m-am întâlnit a doua zi cu el, i-am plătit garanția și chiria pe o lună, i-am dat undeva în jur de 460 de euro”, spune o altă păgubită.Când au venit cu bagajele la ușa apartamentului închiriat, tinerii au aflat că bărbatul nu e proprietar, ci un muncitor care renova casele.„Am vorbit cu cei care munceau acolo care ne-au spus că el de fapt era un muncitor acolo, a rămas singur în ziua aia și probabil așa a avut acces, a luat cheile și ne-a dus pe noi acolo să vedem apartamentul”, spune o tânără.Studenții speră să-și recupereze banii, dar ar vrea să-l vadă și pedepsit pe escroc pentru faptele sale.sursa: digi24.ro