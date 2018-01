ATENŢIE CONSTĂNŢENI! O NOUĂ METODĂ DE ÎNŞELĂCIUNE! Omul cu lapte şi pamperşi, cu ochii pe buzunarul dumneavoastră

ATENȚIE CONSTĂNȚENI! O NOUĂ METODĂ DE ÎNȘELĂCIUNE! Omul cu lapte și pamperși, cu ochii pe buzunarul dumneavoastră

Imaginația escrocilor nu are limite, astfel că, după metoda „Accidentul” o nouă tactică de păcălire a oamenilor este pusă în aplicare, de curând, prin Constanța. Este posibil ca ea să „funcționeze” de mult mai mult timp, însă, ori a fost regizată ca la carte, ori nu a fost reclamată de păgubiți sau martori, prejudiciul fiind mult prea mic în comparație cu sumele vehiculate în metoda „Accidentul”.Sesizările au început să curgă, recent, în spațiul public. Mai exact, pe cea mai renumită rețea de socializare au început să fie făcute, din ce în ce, mai multe avertismente în acest sens.Este vorba despre un bărbat, mic și slăbuț, după cum îl descriu martorii, care se învârte pe la raioanele de copii din marile hypermarketuri. El ține în mână o cutie cu lapte, ori o pungă cu pamperși și, în momentul în care țintește o anumită victimă, începe să se plângă că nu-i ajung banii să le cumpere. În general, acesta spune o poveste de genul că are un copil sau un nepot născut prematur și mai are nevoie de bani ca să achite produsele. Sensibili la povestea lui, cei mai mulți dintre cei care au aflat, în magazin, „necazul” acestuia, îi dau diferența de bani necesară. Că este vorba de 40, 50 sau chiar 100 lei, oamenii scot banii din buzunar cu gândul că au făcut o faptă bună și au ajutat un om aflat la necaz. Din păcate, realitatea este alta !„Dragi mămici vreau să vă spun ce am pățit azi. Am mers cu soțul meu la cumpărături într-un hypermarket. La raionul de pamperși era un domn nu foarte tânăr. Ne-a rugat să îl ajutăm să ia și el lapte și pamperși pentru copilul lui. Cu lacrimi în ochi era barbatul, avea doar 20 de lei în mână iar toată cheltuiala era 90 de lei. Soțul meu a zis că face o pomană și i-a dat 70 de lei bărbatului. Dar ceva, parcă, nu ne-a convins. Așa că am stat cu ochii pe el. Omul s-a mai plimbat puțin prin magazin după care a lăsat coșul și a ieșit afară. Soțul meu a ieșit după el și i-a cerut banii înapoi. Totul era o înșelăciune. Sper să nu pățiți și voi. Noi am avut noroc că am recuperat banii. Eu am rămas fără cuvinte ! Atât de bine și-a ales raionul, fix unde vin parinți care, clar, se sensibilizează și ajută când vine vorba de alți copii”, a scris o tânără din Constanța, pe un grup de pe Facebook.La avertismentul acesteia au reacționat foarte multe membre ale grupului care au confirmat cele spuse.„Am pățit-o și eu cu domnul. Mi-a zis că are o nepoțică și nu îi ajung banii de pamperși și de lapte, prima dată i-am dat 50 lei, apoi m-am gândit băi n-are bani dar ia pampers, mi-a cerut și în altă zi, aceeași poveste și nu i-am mai dat bani. I-am zis să ia și să mergem la casă să plătesc și s-a fofilat, că mai are de luat mai multe, apoi că așteaptă să îl sune, cred că de vreo 5 ori l-am întâlnit până acum”, a spus o mămică din Constanța.Asemenea avertismente au fost semnalate și pe conturi individuale pentru ca tot mai mulți constănțeni să știe ce au de făcut în caz că dau de bărbatul respectiv, prin cele mai mari hypermarketuri din Constanța. Sperăm ca, prin intermediul Cuget Liber, Poliția să se autosesizeze și să ia măsurile în consecință. Cu toate acestea, cei care au realizat că au fost păcăliți ar face bine să sesize direct Poliția pentru eradicarea unor asemenea metode de înșelăciune.