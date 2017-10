Atacuri teroriste în Constanţa? Cum văd musulmanii constănţeni crimele "în numele" islamului

Atacuri teroriste în Constanța? Cum văd musulmanii constănțeni crimele "în numele" islamului

Semne de întrebare în privința prezenței teroriștilor se ridică și în România, după ce, miercuri, un atac sângeros a avut loc în Paris, la publicația săptămânală franceză de satiră Charlie Hebdo. Musulmanii din România blamează modul în care s-a acționat și spun că manifestarea nu are nicio legătură cu religia islamică. În același ton, oficialii spun că nu avem de ce să ne temem.Județul Constanța este poarta de intrare în Uniunea Europeană dinspre Orient. Cu alte cuvinte, județul nostru este liantul de legătură dintre Europa și țările islamice. În același timp, tot Constanța este județul cu cea mai importantă populație musulmană din țară. Aici ajung și imigranții care reușesc să scape din țările orientale de origine, însă, surpriză! Pe ei nu îi verifică nimeni! Asta pentru că, spun cunoscătorii, dacă musulmanii ar fi monitorizați de când ajung pe teritoriul județului nostru ar însemna să fie discriminați. De asemenea, nici un străin care vine și rămâne în Constanța nu este verificat în perioada șederii aici sau măcar ținut într-o bază de date. „Nicăieri nu se face diferența între religii și nicio instituție oficială nu-ți va cere să-ți spui religia. Nu există nicio evidență a religiilor, pentru că este ilegal, contravine tuturor reglemen-tărilor internaționale. Nu se ține o evidență nici măcar pe naționalități. În Franța, spre exemplu, 25% provin din alte țări, din alte orașe. Nu există niciun sistem de siguranță națională care să se ocupe de moni-torizarea unui număr atât de mare de persoane. Plus că teroriștii nu sunt toți de aceeași religie, de aceeași naționalitate, iar de verificatul acestora se ocupă alte instituții, în baza informațiilor lor”, precizează Ion Obreja, fostul șef al Serviciului pentru Imigrări Constanța, în prezent pensionar.„Condamn aceste acte de terorism“Miercuri, zece jurnaliști și doi polițiști au fost executați cu sânge rece pentru că au „îndrăznit” să publice niște caricaturi. Masacrul a venit din partea a trei musulmani dornici să devină „eroi” cu orice consecințe, „de dragul religiei”. Însă argumentele „fanaticilor” nu sunt valabile. Islamul nu acceptă astfel de acte de violență extremă, deși religia a început să cunoască forme extremiste de manifestare. Radicalii islamiști pun la cale atentate, iar mișcările islamiste spun că războiul este dus între Islam și așa numiții „kufr” (necredincioși). Adepții cei mai fanatici au ajuns să ucidă cu sânge rece oameni nevinovați doar de dragul de a „propovădui” cuvântul Profetului Mahomed. Șeful Cultului Musulman din România, Muftiul Muurat Iusuf, a condamnat atentatul sângeros comis asupra ziariștilor, spu-nând că evenimentele tragice care se desfășoară cu o cruzime desăvârșită nu au nicio legătură cu religia islamică. „Toate evenimentele tragice care se desfășoară cu o cruzime desăvârșită nu au nicio legătură cu religia islamică, iar cei care le provoacă nu pot fi recunoscuți drept frați de religie islamică, conform preceptelor religioase pe care noi le practicăm, în concordanță cu învățăturile Coranului și cuvântul Profetului Muhammed (Pbuh). Islamul interzice ferm uciderea oricărui suflet, iar religia noastră, mai presus de orice, este împotriva oricărei vărsări de sânge și condamnă ferm asemenea atentate, la natura ființei umane. Drept urmare, condamn aceste acte de terorism și adresez condoleanțe familiilor îndoliate și poporului francez și mă rog în con-tinuare bunului Allah să ne bine-cuvânteze și să ne protejeze țara, România, și poporul nostru tolerant. Amin”, a transmis Muftiul Muurat Iusuf.Ce spune comunitatea musulmană din DobrogeaLa fel de revoltați de aceste fapte săvârșite în numele islamului este și comunitatea turco-tătară din România. „Cei de genul acesta nu sunt nici măcar oameni, d-apoi musulmani. În Coran nu există îndemn la violență. Eu rog pe toată lumea să nu-i confunde pe niște teroriști, niște rătăciți cu marea noastră populație musulmană. Noi, în Dobrogea, știm cel mai bine, trăim de sute de ani aici și conviețuim foarte bine. Plus că acei teroriști au omorât și doi musulmani! Dintre cele 12 victime, doi erau musulmani! Deci este clar că pentru ei a fost la întâmplare și nu are nicio legătură cu religia. Pentru ce au făcut trebuie să fie pedepsiți cât mai aspru, conform legilor în vigoare. Iar dacă legile nu sunt prea aspre, să fie adoptate altele. Noi nu ne dorim să fim vreodată amestecați sau, prin absurd, să se uite cineva la noi urât pentru că suntem musulmani. Sunt convins că în Franța și în alte țări euro-pene, pentru musulmani vor urma vremuri grele”, a precizat Gelil Eserghep, președintele Uniunii Democratice a Tătarilor Turco-Musulmani din România.Reacțiile au apărut virulent și pe rețele de socializare. Un cunoscut medic chirurg constănțean condamnă scenele de coșmar petrecute, miercuri, în Franța. „Am rămas șocat în legătură cu cele întâmplate. Au omorât oameni nevino-vați în numele religiei și ca răzbunare pentru Profetul nostru. Am citit Coranul de cel puțin zece ori și nu am găsit nici o frază care să îndemne la violență și la moarte. Nici Profetul nostru nu s-a răzbunat pe cei care l-au chinuit și l-au obligat să plece din locul în care s-a născut și pe care l-a iubit cel mai mult, ba din contră, când s-a întors i-a iertat și i-a asigurat că nimeni nu va păți ceva rău. Aș mai vorbi multe, dar durerea este așa de mare când unii oameni omoară alți oameni, nevinovați, care au copii ce îi așteaptă acasă, mame care să-i plângă, neveste lăsate văduve, și pe de altă parte aruncă noroi pe noi, musulmanii. Condoleanțe po-porului francez și întregii omeniri în numele meu și în numele Islamului, care nu are nimic de-a face cu acești monștri. Allah să-i aibă în grijă pe cei omorâți pe nedrept”, este mesajul dr. Ahmed Berro, medic chirurg în cadrul Spitalului de Ur-gență Județean Constanța.„Nu sunt motive de îngrijorare“În același timp, procurorul general al României, Tiberiu Nițu, a declarat, ieri, că nu sunt motive de îngrijorare, mai ales că la Parchetul instanței supreme nu există dosare care privesc fapte de terorism. „Este foarte bine că nu avem dosare. Am avut dosare, știu că au fost vreo două, dar nu de gravitatea sau de am-ploarea a ceea ce s-a întâmplat la Paris. Important este să nu avem dosare, pentru că a avea dosare înseamnă să combați, iar a nu avea dosare înseamnă că ai o prevenție eficientă și foarte bună. Nu avem motive să ne îngrijorăm”, a spus Tiberiu Nițu. Serviciile specializate în prevenirea, depistarea și anticiparea actelor de terorism își fac treaba foarte bine, a mai susținut oficialul.