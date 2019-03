Atacuri armate în două moschei! 40 oameni au murit, 20 sunt răniţi. 4 suspecţi au fost reţinuţi

Atacuri armate în două moschei! 40 oameni au murit, 20 sunt răniți. 4 suspecți au fost reținuți







Atacurile au avut loc la moscheile Al Noor Mosque și Linwood Masjid. Martorii au descris că este mult sânge și decese multiple. Cel puțin 50 de focuri de arme au fost auzite în timpul atacurilor care s-ar fi produs în șase locuri diferite, potrivit martorilor.



"Eram în interiorul moscheei, eram în camera alăturată și imamul a început slujba, atunci dintr-odată împușcăturile au început în camera principală, probabil trăgătorul a venit prin hol. Nu am văzut cine a tras, dar am văzut mai mulți oameni care au fugit prin camera mea și am văzut că mai multe persoane erau rănite și mi-am dat seama că e ceva extrem de grav", a povestit un martor.



Într-o conferință de presă, comisarul de poliție Mike Bush a anuțat că este vorba despre un număr "semnificativ" de victime și că au fost reținuți trei bărbați și o femeie.



Presa locală vorbește despre zeci de victime. Unul dintre autorii atacului armat de la Christchurch, un australian în vârstă de 28 de ani, s-a filmat în timp ce se deplasa către moscheea Al Noor, din centrul orașului, conform presei locale.



Premierul Noii Zeelande a descris atacurile drept un "act fără precedent de violență", adăugând că oamenii din moschei ar fi trebuit să aibă dreptul să-și exercite libertatea religioasă în siguranță.



"Ceea ce pot spune este că e foarte clar că aceasta este una dintre cele mai întunecate zile din istoria Noii Zeelande.



(...) Nu poate fi descris altfel decât ca un atac terorist. Deși nu avem nimic care să indice că ar exista alți suspecți, nu presupunem acest lucru în acest moment”, a declarat premierul Jacinda Ardern.



Autoritățile au recomandat închiderea temporară a tuturor moscheilor. De asemenea, au fost închise toate școlile din Christchurch.