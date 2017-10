Atacatorul de la Universitatea "Asachi" are schizofrenie. A fost internat de nouă ori la Socola

Luni, 08 Iulie 2013.

Bărbatul care luni dimineață a detonat material exploziv într-o sală a Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" are schizofrenie paranoidă și a fost internat de nouă ori la Spitalul de Psihiatrie Socola din Iași, ultima dată în perioada martie-aprilie, afirmă managerul spitalului, Lucian Burlea, citat de RTV.net."Acest bărbat a fost internat de nouă ori la noi, între 2006 și 2013, fiind diagnosticat cu schizofrenie paranoidă. Este una dintre cele mai grave boli psihice. Se poate ajunge la sinucidere sau crimă, în condițiile în care pacientul întrerupe tratamentul. Există riscuri majore în acest caz. Doar el decide dacă ia sau nu medicația", a afirmat Lucian Burlea.Ultima dată, bărbatul a fost internat în acest spital în perioada 14 martie - 1 aprilie.Bărbatul se numește Oliver Stan. El a scris pe contul său de pe o rețea de socializare că a studiat la Facultatea de Electronică și Telecomunicații din cadrul Universității Tehnică "Gheorghe Asachi", după ce a absolvit Colegiul Național "Emil Racoviță" și că lucrează la "God".Luni dimineață, în jurul orei 9.30, bărbatul a intrat într-o sală de curs a Facultății de Electonică și Telecomunicații din cadrul Universității Tehnice din Iași, care funcționează în Corpul A al Universității "Alexandru Ioan Cuza", unde se aflau patru cadre didactice și 40 de studenți din anul al patrulea care susțineau examenul de licență.Bărbatul, care avea în spate un rucsac, a început să strige că va detona o bombă, cerând să vină Poliția.Decanul Facultății, Bogdan Ion, care se afla în sala în care a intrat bărbatul, a declarat că a discutat cu acesta și a încercat să îl convingă să nu pună în practică amenințările, spunându-i să îl ia pe el ostatic, însă bărbatul a spus că nu are ce să discute și că vrea să vină Poliția.Asistentul universitar Daniel Mătăsaru, care se afla în sala de curs în momentul în care bărbatul a intrat, a spus că a reușit să iasă din sală, sub pretextul că vrea să arunce un pahar, și a sunat la 112."Nu îl cunoștea nimeni. A spus că are o bombă, iar eu în acel moment am reușit să ies din sală, motivând că trebuie să arunc un pahar cu cafea. Am lăsat ușa deschisă și am reușit să sun la 112. Cât eram pe hol s-a auzit o bubuitură, înțeleg că a detonat o capsă pirotehnică din tot ce avea. Avea în spate un rucsac mare, de munte, cu o încărăcătură foarte mare. Dacă nu aș fi reușit să ies și să sun la Poliție probabil că ne-am fi trezit într-o situație de luare de ostatici. A fost șocant", a afirmat Mătăsaru, care a precizat că "bărbatul era cablat și se pregătea să detoneze materialele explozive".Bărbatul a fost imobilizat de doi studenți într-un moment de neatenție.Unul dintre studenții care l-au imobilizat pe bărbat spune că în momentul în care a intrat în sală acesta a început să țipe că detonează bomba, apoi i-a explodat un declanșator pe care îl avea în mână."Bărbatul a venit, a țipat la noi și a spus că detonează bomba. S-a creat panică. Avea un declanșator în mână, care a explodat și l-a lovit. Am sărit atunci repede pe el, m-am umplut de sânge. Nu mă consider un erou. Dacă eram un erou nu exploda bomba. Am fost evacuați, iar în amfiteatru a mai rămas o geantă, însă acolo cred că era o baterie pe care o folosea pentru alimentare. Nu știm cine este atacatorul, nu a avut vreo revendicare referitoare la universitate. A spus că dacă nu vine Poliția detonează bomba", a declarat Marian Prescură, studentul ce a intervenit pentru imobilizarea bărbatului care a detonat bomba.Conform presei locale, bărbatul avea un proiectil din timpul celui de-al doilea război mondial, de dimenisunea unui pet de 1,5 litri, în jurul căruia a improvizat un trepied cu un cui care să percuteze capsa proiectilului. De asemenea, bărbatul ar fi avut într-o geantă un bidon de cinci litri cu benzină, iar în altă geantă ar fi fost găsită trei sticle de 2,5 litri fiecare, pline cu benzină. Conform sursei citate, Stan ar fi activat declanșatorul, dar, deoarece capsa ar fi fost deja utilizată, bomba nu a explodat.Mai multe echipe de pirotehniști, polițiști, jandarmi și lucrători SRI verifică toate sălile din clădire pentru a stabili dacă există materiale explozibile lăsate de bărbat.De asemenea, întreaga zonă a fost izolată de polițiști și jandarmi, iar stația de tramvai aflată în fața universității a fost mutată la o distanță de câteva zeci de metri.Ancheta în acest caz a fost preluată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, cercetările fiind făcute cu sprijinul ofițerilor Serviciului Român de Informații și Poliției Române, precizează DIICOT într-un comunicat."Procurorii DIICOT s-au deplasat la fața locului împreună cu o echipă complexă în vederea efectuării verificărilor care se impun. Cercetările continuă în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului", menționează DIICOT.