Atac informatic / Site-ul Preşedinţiei a fost spart de un hacker

Nicolas Sarkozy, ARESTAT preventiv. Este o măsură fără precedent împotriva unui fost șef al statului francez de Valentin Vidu - Mediafax Știre Foto (1) Comentarii (29) Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost arestat preventiv marți, într-un dosar privind presupuse fapte de trafic de influență, o măsură dispusă pentru prima dată împotriva unui fost șef de stat în Republica a V-a, a declarat o sursă judiciară. Sarkozy a sosit cu puțin înainte de ora locală 8.00 (9.00, ora României), la bordul unei mașini negre cu geamuri fumurii care abia și-a croit drum printre cameramani către parcarea sediului Direcției Centrale a Poliției Judiciare (DCPJ) din Nanterre, la periferia de vest a Parisului. O sursă judiciară a declarat ulterior pentru AFP că fost președinte a fost plasat în arest preventiv. Sarkozy și, înaintea lui, fostul președinte Jacques Chirac, au fost inculpați în afaceri judiciare, dar, niciodată până acum, niciunul dintre ei nu a fost plasat în arest preventiv. Avocatul lui Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, se află în arest preventiv de luni, dar și doi magistrați de rang înalt - Gilbert Azibert și Patrick Sassoust. Anchetatorii vor confrunta versiunile celor patru arestați. Ei caută să stabilească dacă fostul președinte din perioada 2007-2012 Nicolas Sarkozy, în vârstă de 59 de ani, a acționat în vederea obținerii unor informații de la magistratul de rang înalt Gilbert Azibert despre o decizie a justiției care-l viza, în schimbul promisiunii unui post "de prestigiu" la Monaco. Din punct de vedere juridic, traficul de influență este pedepsit, în mai multe articole din Codul Penal, cu pedepse care pot merge până la zece ani de închisoare și aplicarea unei amenzi în valoare de 150.000 de euro, în funcție de circumstanțe. Aceste cuantumuri sunt, în acest dosar, foarte teoretice. Nimeni nu este vizat, la ora actuală, de acest capăt de acuzare, nu s-a pronunțat vreo inculpare și nu se cunosc eventualele capete de acuzare care ar putea să fie reținute împotriva cutărui sau cutărui protagonist. - Fostul președinte, pus sub ascultare Cazul a apărut în primăvara lui 2013. Mai mulți apropiați ai lui Nicolas Sarkozy au fost plasați sub ascultare în cadrul anchetei asupra acuzațiilor de finanțare din Libia, de către fostul dictator Muammar Kadhafi, a campaniei pentru alegerile prezidențiale, în urma cărora Sarkozy a devenit președinte. Unul dintre ei, Michel Gaudin, un fost șef al Poliției Naționale franceze și un fost prefect al poliției din Paris, a purat mai multe conversații, interceptate de către anchetatori. El pare că vrea, însă fără rezultat, să se informeze despre ancheta libiană de la șeful Serviciului de Informații Interne Patrick Calvar. Judecătorii au decis, atunci, - o decizie fără precedent în Franța - să-l plaseze și pe fostul președinte al Republicii sub ascultare, și anume pe telefonul pe care acesta îl utiliza, sub o identitate falsă - "Paul Bismuth" - pentru a discuta cu Herzog. Discuțiile între cei doi pot sugera că au încercat să obțină informații de la Gilbert Azibert despre o decizie crucială în alt caz, fără legătură cu dosarul libian, și anume dosarul Liliane Bettencourt. Nicolas Sarkozy a beneficiat de neînceperea acțiunii judiciare în acest caz de presupus abuz asupra slăbiciunii miliardarei franceze, în detrimentul acesteia. Conținutul discuțiilor lui Sarkozy cu avocatul său vizau agendele fostului președinte, confiscate în cazul Bettencourt. Justiția a optat să păstreze aceste documente care ar putea să-i servească în alte anchete. În dosarul în care Sarkozy a fost arestat preventiv, polițiști îl vor putea audia pe fostul președinte timp de până la 24 de ore, un mandat care poate fi prelungit o singură dată. La finalul acestei măsuri coercitive, fostul șef al statului poate să fie eliberat, fără să fie angajate proceduri judiciare împotriva sa, sau poate să fie prezentat în fața unui judecător de instrucție care îl poate inculpa. Însă obstacolele judiciare se multiplică în calea unei eventuale reveniri a lui Nicolas Sarkozy în viața politică. În afară de dosarele finanțării libiene și cu privire la presupuse fapte de trafic de influență, Parchetul din Paris a încredințat unor judecători specializați în cauze financiare o anchetă pentru "fals și uz de fals", "abuz de încredere" și "tentativă de escrocare", de această dată în legătură cu finanțarea campaniei lui Sarkozy din alegerile prezidențiale din 2012. Mitingurile sale par că au fost finanțate în mare parte de către UMP, cu scopul de a masca o depășire a plafonului autorizat. Polițiștii își pun întrebări și despre caracterul regulat al contractelor încheiate între Palatul Elysée și nouă institute de sondarea opiniei publice, pe parcursul mandatului de cinci al lui Sarkozy. urmeaza Basescu Pont si MAior sef sri si Ungureanu incet incet vine Vadim Tudor la putere o sa-i extermine pe tradatori de neam si tara