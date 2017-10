ATAC în Filipine: Cel puţin 36 de cadavre au fost găsite într-un hotel din Manila

ATAC în Filipine: Cel puțin 36 de cadavre au fost găsite într-un hotel din Manila

Vineri, 02 Iunie 2017

Cel puțin 36 de cadavre au fost găsite într-un hotel - cazinou din Manila, majoritatea deceselor părând a fi provocate de intoxicarea cu fum, după ce, joi dimineață, un bărbat înarmat a intrat, a tras focuri de armă în televizoare și a dat foc meselor de joc, potrivit BBC.Potrivit șefului Poliției filipineze, bărbatul, care părea că acționa singur, a intrat într-o sală de jocuri și a tras cu o pușcă de tip M4 într-un ecran mare de televizor, iar apoi a vărsat benzină pe câteva mese de joc și le-a dat foc. A tras apoi asupra unei rezerve de jetoane și și-a umplut ruscacul cu ele, urcând la ultimul etaj al complexului hotelier, unde și-a dat foc.De asemenea, Poliția a precizat că incidentul pare să fi fost o tentativă de jaf, și nu un atac terorist, în pofida faptului că au existat informații că Statul Islamic ar fi revendicat atacul.În urma tirurilor de armă, oamenii au ieșit țipând din Resorts World Manila (RWM), care se află în fața unuia dintre principalele terminale ale aeroportului internațional din Manila, potrivit unor imagini difuzate de televiziuni.Resorts World Manila a fost încercuit de poliție, iar după mai multe căutări, atacatorul a fost găsit mort într-o cameră de hotel, unde se întinsese pe pat, acoperindu-se cu o pătură subțire, pe care a turmat petrol, dându-și foc.Incidentul a creat panică, aproximativ 50 de persoane ajungând la spital cu răni, în urma busculadei produse."Eram pe punctul de a mă întoarce la etajul al doilea, după pauză, când am văzut oameni fugind. Clienți au spus că cineva a strigat «SI»", a declarat Maricel Navaro, o angajată RWM pentru postul de radio DZMM."Clienții strigau. Noi ne-am dus la vestiar, la subsol, și ne-am ascuns acolo. Oameni strigau, clienți și angajați erau panicați", a adăugat Maricel Navaro."Când am simțit fumul, am decis să ne îndreptăm către ieșirea din parcare. Pe acolo am ieșit. Înainte de a ieși, s-au auzit două focuri de armă și era un fum gros la parter", a mai povestit Navaro.