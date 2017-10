Atac furibund la adresa Poliţiei Locale. "Nişte paznici ne poartă uniformele!"

Atac furibund la adresa Poliției Locale. "Niște paznici ne poartă uniformele!"

Un polițist din Constanța pare să se bată de unul singur pentru a apăra imaginea Poliției Române și a înlătura toate confuziile create între instituția pe care o reprezintă și Poliția Locală. În acest sens, în luna mai, Dan Georgescu a depus o plângere penală, înaintată Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției Române, în care acuză personalul Poliției Locale de comiterea mai multor infracțiuni de înșelăciune și uzurpare de calități oficiale, în mod continuat și în concurs real, beneficiind de circumstanțe agravante.Polițistul Dan Georgescu a fost chemat, recent, la sediul IGPR, pentru a da declarații cu privire la plângerea depusă în urmă cu șase luni. A plecat de acolo după ce a primit „misiunea” de a strânge cât mai mulți martori care să facă declarații pentru a-i susține cauza.„Nu pot lupta singur cu impostorii conduși politic“Mai exact, are nevoie de mărturiile a cât mai multor persoane care au fost oprite de un polițist local îmbrăcat asemănător sau identic cu un polițist și cărora le-au fost solicitate documente care nu au legătură cu atribuțiile localilor.Un alt exemplu de persoane care pot depune mărturie este cel al șoferilor care au fost opriți cu rampa luminoasă în trafic, pentru nepurtarea centurii de siguranță, pentru că au vorbit la telefon, pentru folii fumurii, iar exemplele de acest gen pot continua.„Nu e nevoie să vă deplasați din provincie în București! Veți fi audiați în localitatea dumneavoastră prin comisii rogatorii. Eu nu pot face mai mult și nici nu pot lupta singur cu impostorii conduși politic. Nu contează că sunteți polițiști, medici, mecanici, muncitori, profesori. Am nevoie de dumneavoastră. Se pare că la minister se doarme, nu interesează pe nimeni că niște paznici au ajuns să poarte fără nicio rușine elemente ale uniformei noastre sau că se recomandă ca fiind polițiști rutieri în trafic șoferilor. Știu că cer mult, însă și eu am făcut și am riscat mult!”, precizează Dan Georgescu, membru al Sindicatului Național al Agenților de Poliție.„Nu poți crea uniforme identice pe competențe diferite“Paradoxal, deși face parte din SNAP, polițistul nu a primit niciun sprijin din partea sindicatului care se presupune că ar trebui să-l reprezinte. În afară de distribuirea articolelor sale, Sindicatul Național al Agenților de Poliție nici măcar nu s-a sinchisit să-i ofere lui Dan Georgescu asistență juridică sau să ia o poziție oficială în spațiul public vizavi de demersul membrului lor de sindicat.Adrian Ioan Diugu, președintele SNAP, nu a putut fi contactat pentru a-și exprima un punct de vedere. În schimb, au vorbit liderii altor sindicate.„Noi am încercat să ne disociem de aceste aspecte, pentru că, la un moment dat, aceste echipamente similare creează confuzie în opinia publică și prejudiciul de imagine îl suportăm noi. Noi nu avem o problemă cu Poliția Locală, dar trebuie să se facă distincția între cele două instituții, astfel ca cetățenii să înțeleagă diferențele și competențele. Este o problemă, pentru că noi am fost de acord să rămână termenul de gardieni publici, de competența primăriilor. Or, nu poți crea uniforme identice pe competențe diferite”, ne-a precizat Dumitru Coarnă, președintele SNPPC.„Le consider niște frustrări“Puțini știu că, la Brașov, polițiștii locali au fost amendați pentru traversare prin loc nepermis, în timp ce se aflau în „misiune”. Aceștia au primit amenzi în momentul în care făceau poze autoturismelor parcate neregulamentar.De asemenea, tot la Brașov, Poliția Locală folosea mașini cu rampe de culoare roșie și albastră, asemenea autospecialelor de Poliție. Potrivit legii, rutieriștii ar fi trebuit să le confiște girofarul polițiștilor locali, însă acest lucru nu s-a întâmplat, întrucât nu au vrut să agite spiritele.Liderul SNPPC a făcut o sesizare către IGPR cu acest subiect, iar polițiștii locali au înlocuit rampele cu girofar de culoare albastră, conform legislației în vigoare. Mai mult, aceștia au donat polițiștilor rampele folosite ilegal.„Le consider niște frustrări, pentru că, în lipsa unor capacități pe care ar fi trebuit să le aibă, încearcă să se cațere pe autoritatea noastră. Această frustrare generează tendința de copiere. În al doilea rând, noi acționăm punctual de fiecare dată când constatăm nereguli în acest sens. La Brașov, polițiștii locali aveau girofare de culoare roșie și albastră, deși conform legii 155, au dreptul doar la girofar de culoare albastră. La scurt timp după ce am făcut sesizări la IGPR și MAI, Poliția Locală și-a cumpărat alte rampe, de culoare albastră, iar cele roșie cu albastru au fost donate poliției”, a declarat, pentru „Cuget Liber, Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol.