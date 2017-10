Astăzi se dă verdictul în dosarul "Gala Bute". Elena Udrea riscă ani grei de închisoare

Elena Udrea așteaptă, astăzi, verdictul Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) în dosarul Gala Bute. Procurorii DNA, care o acuză de luare de mită, abuz în serviciu și tentativă de deturnare de fonduri europene, au cerut pedeapsa maximă, de peste 20 de ani de închisoare.Elena Udrea ar fi finanțat ilegal, din bugetul Ministerului Dezvoltării, organizarea Galei Bute în 2011. De asemenea, ar fi încasat comisioane de 10% din contractele ministerului, spun procurorii.La ultimul termen de judecată, Elena Udrea a declarat că este nevinovată și a spus că dacă ar fi să o ia de la capăt ar face „în așa fel încât Bute să boxeze în România”, relatează News.ro.„Mă judecă un complet de femei, cu mici excepții femeile sunt mai curajoase și mai puternice. Mă bucur că în acești doi ani am dărâmat niște mituri. Nu am intrat în politică că să fac bani. Aveam un soț are îmi asigura un standard de viață. Nu aveam copii, nu aveam cheltuieli mari, stau și astăzi cu chirie, părinții mei stau de 20 de ani în Drumul Taberei. Mi-am dorit foarte mult să fac performanță. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face din nou în așa fel încât Bute să boxeze în România. Sper și cred că voi fi judecată pe probe, nu pe părerile despre mine, mai bune sau mai rele. Și că nu va fi un semnal pentru angajații din domeniul public că nu trebuie să mai semneze nimic, de frică că vor fi condamnați", a spus Elena Udrea.Procurorul DNA a cerut tot atunci pedeapsa maximă pentru infracțiunile de care este acuzată, respectiv luare de mită, abuz în serviciu și tentativă la folosirea de documente ori declarații false pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene.Dosarul Gala Bute a ajuns la instanța supremă în aprilie 2015. Procurorii îi acuză de fapte de corupție pe fostul ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului Elena Udrea, fostul ministru al Economiei Ion Ariton, fostul președinte al Federației Române de Box Rudel Obreja, fostul director al Companiei Naționale de Investiții Ana Maria Topoliceanu, fostul asistent personal al Elenei Udrea, Tudor Breazu, fostul consilier al Elenei Udrea, Ștefan Lungu, fostul secretar general în MDRT Gheorghe Nastasia și pe omul de afaceri Dragoș Botoroagă.Printre faptele pentru care aceștia au fost trimiși în judecată sunt: luare sau dare de mită, abuz în serviciu, complicitate la luare de mită, evaziune fiscală și spălare de bani.