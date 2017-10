Asta-i ŞMECHERIA cu maşinile "bulgăreşti"!

2

TX

De ce atatea complicatii cand foarte simplu ar fi ca cei care sunt in posesia acestor masini sa fie obligati ca in 30 de zile de la intrarea in tara cu acesta masini sa anunte autoritatile la un nr de telefon datale necesare de identificare primind in schimb un nr de comfirmare,sub amenintarea unor sanctiuni privind veridicitatea datelor,si atunci toata problema dispare.Problema este daca se vrea acest lucru .