Asistenta anchetată şi-a dat demisia de la Ambulanţa Constanţa

1

asistenta sau infirmiera

Ma mira faptul in Romania mor mii de persoane sub ochii cadrelor medicale.In strainatate pe timp de noapte nu exista medic cu experienta si numai medicul student care se pregateste sa devina medic.Cel mai mare stress si munca o poarta asistentele dar si in caz de urgenta nu stau cu tigara in gura sau la povesti in salon.Nici nu au salon decat un ghiseu deschis larg si pe timp de noapte pregatesc tratamentele ptr. pacienti.In caz de urgenta toate alearga sa preia bolnavul dar si masuri de prim ajutor.Mai ales pe timp de noapte asistentele tot la 30 de minute intra in salon si iti masoara circulatia sangelui iti schimba si verifica perfuziile si iti da sfaturi discuta cu pacientul si mai ales la pat bolnavul are un buton si daca are nevoie de ceva apasa butonul si asistenta sare nu sta si asteapta.Doctorii in strainatate se ocupa de operatii dar dupa operatie doar in fiecare zi de 2 ori trece pe la pacient si comunica iar asistentele bine educate din scoala preiau cazul mai departe.