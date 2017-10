ASIROM, ţeapă după ţeapă printre şoferii constănţeni

ASIROM, țeapă după țeapă printre șoferii constănțeni

Tot mai mulți șoferi constănțeni se plâng de abuzurile firmelor de asigurări. Sub diferite pretexte, companiile refuză să-și respecte obligațiile contractuale și să-i despăgubească pe cei care au acest drept. O femeie din Constanța și-a găsit mașina vandalizată, însă firma la care avea asigurarea CASCO nu vrea să achite decât jumătate din daune. Abuzurile societăților de asigurări înfloresc la adăpostul legislației strâmbe și sub umbrela instituțiilor statului, care ar trebui să monitorizeze activitatea acestora. Știind că sunt aproape intangibili, asiguratorii își permit luxul de a călca în picioare contractele și drepturile clienților, mergând pe premiza că puțini vor cuteza să-i dea în judecată pentru a-și recupera pagubele. Logica lor pare să dea rezultate, din moment ce puțini români sunt dispuși să-și angajeze avocați pentru a-și recupera daunele. Spre exemplu, dacă în urma unui accident ai suferit pagube de 2.000 de lei, asiguratorul îți va compensa doar 1.000 de lei, găsind tot felul de pretexte să nu îți dea toți banii. Mulți se mulțumesc și cu atât, decât deloc (au grijă reprezentanții firmelor să-ți inducă ideea asta), astfel încât acceptă devizul de plată înjumătățit. Câți s-ar gândi ca pentru 1.000 de lei să acționeze în instanță asiguratorul, mai ales știind ce implică acest lucru: onorarii avocat, ani de zile pierduți prin sălile de judecată, neîncre-derea într-o justiție dreaptă? Săptămâna trecută am prezentat un caz cât se poate de clar în ceea ce privește practicele neortodoxe ale firmelor de asigurări. Marea companie ASIROM, căci despre ea era vorba, pare însă că are un adevărat istoric printre șoferii constănțeni. Nu mă refer la seriozitate și încredere, ci mai degrabă la abuzuri și țepe. Citind ce a pățit cititoarea noastră, Sondra Nenciu, care a fost implicată fără nicio vină într-un accident rutier, iar firma de asigurări i-a respins dosarul de pagubă pentru niște motive inventate, o altă persoană ni s-a adresat la redacție cu o problemă similară. Din luna octombrie a anului trecut, mașina ei se află reparată într-un service, însă nu o poate ridica fiindcă societatea de asigurări ASIROM nu vrea să plătească daunele deși clientul are poliță CASCO. 3.000 lei anual polița CASCO Pe 27 octombrie 2009, Abdula Mardgit și-a găsit în parcare autoturismul Opel Vectra zgâriat de la un capăt la altul, inclusiv pe plafon. De asemenea, farurile erau găurite. Femeia s-a dus la poliție, însă, deoarece era un caz cu autor necunoscut, oamenii legii au trimis-o la firma de asigurări la care are poliță CASCO să-și repare mașina. Așa a ajuns la ASIROM, companie la care plătește, de șase ani încoace, câte 3000 de lei pe an pentru a-și asigura facultativ mașina pentru toate daunele, inclusiv pentru vandalism. „M-am dus la ASIROM, mi-au făcut o fișă de constatare în care au descris pagubele. Mi s-a făcut notă pentru revopsirea caroseriei, schimbarea farurilor și înlocuirea unei garnituri de la geam. Se pare că au încercat să îmi fure mașina și nu au reușit, așa că au vandalizat-o. Cu fișa de constatare m-am dus la service-ul Kamsas și am lăsat mașina acolo. După două zile m-au sunat că mașina e gata, dar nu au primit încă răs-punsul la devizul de lucru trimis la firma de asigurări. M-am dus la ASIROM și am făcut rost de numărul lui Gabriel Costin, pentru că am înțeles că el se ocupă de plata pagubelor. L-am sunat și l-am rugat să ne trimită acceptul de plată pentru că mașina este gata”, ne-a povestit Abdula Mardgit. Asiguratorul nu plătește decât jumătate Deși paguba totală a mașinii era de 11.780 de lei fără TVA, compania de asigurări a trimis un accept de plată de 6.555 lei, din care a scăzut și franșiza de 150 de euro. Deci mai puțin de jumătate din daunele suferite. Asta pentru că ASIROM a refuzat să plătească farurile, a căror valoare era de 2.330 lei. De asemenea, firma de asigurări a impus clientei lor să achite și ea 25% din contravaloarea vopsitului, astfel suma despăgubită reducându-se la jumătate din daunele totale. „Deși cei de la service au trimis deviz de lucru în valoare de 11.782 lei, am primit de la ASIROM accept de plată de doar 6.555 lei, din care scădeau și franșiza de 150 de euro. În cele din urmă am acceptat să plătesc din buzunarul meu 25% din valoarea vopsitoriei și tinichigeriei. În contract scria că dacă la cererea clientului se revopsește întreaga mașină, atunci el trebuie să suporte 25% din cheltuieli. Am fost de acord deși nu era corect, fiindcă nu la cererea mea s-a făcut această lucrare, ci pentru că așa era scris în devizul de reparații, pentru că întreaga caroserie a fost vandalizată. Însă, culmea nesimțirii, nu vroiau să îmi plătească farurile pe motiv că din pozele lor reiese că ar fi arse și nu găurite, așa că nu se încadrează în clauzele contractului. Atunci le-am trimis farurile prin poștă la București și după ce le-au analizat au acceptat să plătească. Însă nu oricum. M-au pus să plătesc pentru faruri de două ori valoarea franșizei, adică încă 300 de euro, pe lângă cei 150 plătiți inițial. Cică farurile sunt daune separate și trebuie să îmi deschidă un nou dosar, iar potrivit contractului, la deschiderea unui nou dosar în cursul aceluiași an se aplică o franșiză dublă, de 300 de euro. Însă farurile au fost distruse în aceeași zi, de aceiași autori, în aceeași acțiune. Nu are cum să fie pagubă separată de incidentul din 27 octombrie. Asta scrie clar și în devizul de reparație eliberat de inspectorul de la ASIROM, în care sunt specificate și farurile. Nu este decât o metodă a celor de la ASIROM de a-mi mai lua încă 300 de euro”, spune Abdula Mardgit, clientul păgubit. De trei ori… franșiză Astfel, potrivit devizului de la service, farurile costă 2.330 de lei, însă firma de asigurări nu vrea să plătească decât 1.044 de lei, restul de 1.286 de lei urmând să fie suportați de client în contul celei de-a doua franșize. „Suntem prostiți pe față de acest Gabriel Costin, care am înțeles că se ocupă de acceptarea daunelor. Pe lângă faptul că ne vorbește foarte urât la telefon, ne termină cu nervii. Am cerut să facem o plângere, însă, culmea, am fost îndrumați să o facem în scris către Gabriel Costin. Adică să îl reclam pe el la el. Cei de la Constanța nu au nicio vină pentru că nu ei analizează dosarele și fac acceptele de plată, ci toate merg la București, la acest Gabriel Costin. Inspectorul de daune a fost corect și mi-a completat în notă toate pagubele. L-am sunat pe dl. Costin când mi-a băgat a doua franșiză și mi-a spus să zic mersi că nu mi-a făcut trei evenimente separate, că atunci îmi plăteam numai din franșiză toate pagubele. Nu înțeleg pentru ce plătesc 700 de euro CASCO pe an. Ca să își bată joc de mine?”, a mai adăugat Abdula Mardgit. Hotărâtă să îi dea în judecată Femeia și-a angajat deja un avocat și este decisă să acționeze în instanța compania de asigurări ASIROM. Pe lângă plata completă a daunelor mașinii, ea va cere despăgubiri materiale și morale survenite în urma incapacității de a-și folosi propria mașină din cauza celor de la asigurări. Casa de avocatură a trimis deja o adresă la ASIROM pentru o întâlnire, în încercarea de a ajunge la un punct comun. Numai că printr-un răspuns oficial, semnat de același Gabriel Costin, această variantă este desființată din fașă. Cei de la asigurări refuză să plătească daunele în întregime, în timp ce clienta lor este hotărâtă să îi cheme în instanță. Până atunci, însă, mașina stă în service. Cei de la Asirom Constanța nu au putut comenta situația, deoarece dosarele de daune sunt trimise și analizate la București, și ne-au îndrumat către chiar Gabriel Costin. Numai că acesta nu a răspuns la telefonul mobil. Așteptăm însă un punct de vedere oficial din partea ASIROM pentru ambele cazuri dezbătute în ultimele zile în paginile cotidianului „Cuget Liber“.