Asiguratorii maşinilor bulgăreşti le trag ţeapă şoferilor păgubiţi din România

Asiguratorii mașinilor bulgărești le trag țeapă șoferilor păgubiți din România

În județul Constanța circulă, zilnic, cel puțin 10.000 de autoturisme înmatriculate în Bulgaria. Nu că ar exista un exod al vecinilor de la sud în țara noastră, ci pentru că românii preferă să își înmatriculeze mașinile în Bulgaria, pe numele cuiva de acolo, deoarece taxele sunt mult mai mici. După care, în baza unei procuri notariale, circulă cu mașina în țară fără a întâmpina dificultăți din partea autorităților române. Majoritatea constănțenilor care își cumpără mașini la mâna a doua din străinătate, mai ales din Germania sau Franța, au preferat să își înmatriculeze autoturismele în Bulgaria, pe numele unui cetățean sau firmă din țara vecină, deși acest proces implică anumite riscuri. Oamenii spun că altfel ar fi trebuit să plătească mii de euro pentru a-și înscrie mașina în țara noastră, sume care depășesc de multe ori chiar prețul autoturismului. Așa că, în Bulgaria, cu 500 de euro, se rezolvă toată problema. În banii ăștia intră înmatricularea, asigurarea, taxele pe un an, procura notarială de dare în folosință a mașinii. Oamenii circulă apoi pe străzile României fără nicio problemă. Nu același lucru putem spune însă despre ceilalți participanți la trafic, care au o mare problemă cu autoturismele înmatri-culate în țara vecină. Ce să faci dacă te lovește un „bulgar“ În cazul unui accident rutier produs din vina șoferului cu mașina înmatriculată în Bulgaria ar trebui să vă consolați cu ideea că veți rămâne cu buza umflată și cu paguba în buzunar. Deși au asigurare și cartea verde, de cele mai multe ori nimeni nu îl despăgubește pe șoferul nevinovat. Asta pentru că societățile de asigurare din Bulgaria găsesc tot felul de trucuri și motive pentru a nu plăti daunele sau pentru a amâna ani de zile acceptul pentru reparație. În mod normal, există o procedură foarte clară și simplă privind șoferii implicați în accidente rutiere din vina unui altor conducător auto care circulă cu un autoturism înmatriculat în altă țară. Cei implicați în accident trebuie să se adreseze organului de poliție rutieră sau direct (în cazul constatării amiabile) firmei de asigurări din România care este corespondentul societății de asigurare străine ce a eliberat polița și cartea verde. Societățile de asigurări, mai ales cele din statele UE, au corespondent în toate țările din spațiul european. Firma de asigurări din țară, care are înțelegere directă cu asiguratorul străin, eliberează dovada de reparații și plătește daunele. Urmează ca mai apoi ea să își primească banii de la societatea de asigurări care a emis RCA-ul și cartea verde. Deși tot mecanismul ar trebui să dureze maximum o lună de zile, în realitate, șoferii păgubiți au de așteptat ani de zile. Iar după această perioadă se pot trezi cu un imens refuz din partea asiguratorului. În atare condiții nu îți mai rămâne decât să te judeci cu societatea de asigurări din Bulgaria. Cel puțin un an durează un dosar Reprezentantul unei societăți de asigurări din Constanța povestește cum se desfășoară în realitate acest proces al despăgubirilor. „În primul rând, asiguratorul străin, mai ales cel din Bulgaria – care este cel mai rău platnic, nu are niciun interes să te despăgubească. Chiar dacă a fost vina mașinii pentru care a eliberat asigurare, va face tot posibilul să nu plătească. Fiindcă în județul Constanța există foarte multe mașini înmatriculate în Bulgaria, anual, avem cam 300 – 400 de dosare cu accidente produse din vina lor. După producerea incidentului, omul se uită pe cartea verde a „bulgarului” și vede care este societatea de asigurări corespondentă din România. Sau sună la Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR), unde i se va comunica exact la ce societate să se adreseze. Să spunem că în acea perioadă eu sunt corespondentul din România al societății de asigurare X din Bulgaria. Omul vine cu asigurarea la mine ca să îi repar mașina. Însă nu pot să fac asta până nu îmi dă acceptul firma din Bulgaria. Așa că trimit datele de pe cartea verde la societatea de acolo și aștept ca ea să îmi confirme că asigurarea e valabilă și nu e nicio problemă cu ea. Noi nu ne putem asuma responsabilitatea asta, așa că așteptăm de la ei să ne dea Ok-ul. Noi suntem un fel de intermediari. Dacă îmi confirmă și îmi dă acceptul, în maximum 15 zile, o lună cel mult, șoferul este despăgubit. Eu îi plătesc reparația, urmând ca firma din Bulgaria să îmi deconteze toate cheltuielile. Asta în situațiile cele mai fericite și tot mai rare. Spre exemplu, am dosare de nouă luni pentru care asiguratorul bulgar nu ne-a dat niciun răspuns. Șoferul nu are încotro și trebuie să își repare mașina pe banii lui, după care așteaptă să fie despă-gubit. Însă durează foarte mult, chiar ani, fiindcă asiguratorul bulgar nu are niciun interes să plătească, iar mecanismele de constrângere sunt foarte greoaie. În unele cazuri ni s-a comunicat că firma de asigurare din Bulgaria așteaptă ca șoferul vinovat, pentru cel care a emis polița, să se pre-zinte la ea pentru a da o declarație, după care va da acceptul. Însă majoritatea acestor șoferi sunt români care nu au călcat niciodată în Bulgaria, așa că dosarul va trena la nesfârșit. În alte situații ni s-a comunicat că mașina pentru care exista asigurare era radiată din circulație în statul vecin, așa că păgubitului nu i-a rămas decât să se judece cu șoferul vinovat”, ne-a declarat reprezentantul societății de asigurări care a dorit să-și păstreze anonimatul. Cei mai avantajați în situații din astea sunt cei care au CASCO. Își repară mașina pe polița CASCO, după care este treaba firmei de asigurări să-și recupereze banii. Asiguratorii auto constănțeni spun că și ei, la rândul lor, au probleme în a-și recupera banii de la societățile bulgărești. În mod firesc, societățile de asigurări din România trebuie să aștepte o confirmare privind validitatea cărții verzi de la firma emitentă din străinătate pentru ca nu carecumva polița să fie falsă sau mașina radiată. Dacă pentru Germania sau Italia acest procedeu durează cel mult o lună, pentru Bulgaria verificările se întind pe durata a cel puțin un an. Asiguratorul bulgar câștigă timp și bani, în timp ce șoferul păgubit își smulge părul din cap.