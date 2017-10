Şase poliţişti de la rutieră, suspendaţi pentru corupţie, dau în judecată IPJ şi cer daune morale

Șase polițiști de la rutieră, suspendați pentru corupție, dau în judecată IPJ și cer daune morale

Șase dintre cei 34 de polițiști de la rutieră cercetați pentru fapte de corupție au dat în judecată Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța pentru refuzul de a-i reîncadra pe funcții, după ce Curtea de Apel a decis că ancheta penală care îi viza este lovită de nulitate. Mai mult, ei cer ca IPJ să le plătească toate drepturile salariale de care au fost privați din momentul suspendării și solicită daune morale de 5.000 de lei fiecare pentru refuzul de a fi repuși pe funcții. În luna iunie a acestui an a izbucnit cel mai mare scandal din ultimii ani din poliția constănțeană. Peste 40 de polițiști, din care 34 agenți de la rutieră, au fost săltați cu noaptea în cap de la casele lor de colegii de la anticorupție, fiind acuzați de trafic de influență, luare de mită, favorizarea infractorului și multe alte infracțiuni. Acțiunea se preconiza a fi ancheta anului în Ministerul de Interne, ofițerii de la centru bătându-se cu pumnul în piept că au luat taurul corupției de coarne și că astfel fac curățenie în poliție. 11 polițiști și trei civili au fost atunci arestați, restul urmând să fie cercetați în stare de libertate. Imediat după declanșarea acțiunii penale, toți au fost suspendați din funcții și puși la dispoziție organelor de cercetare. Numai că, în doar două luni de zile, mega-ancheta s-a transformat în mega-eșecul justiției române. Curtea de Apel Constanța a stabilit că întreaga anchetă este lovită de nulitate deoarece a fost efectuată de un organ necompetent. Mai exact, judecătorii au invocat faptul că cercetarea trebuia să se facă de procurorii DNA, și nu de cei ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța – așa cum s-a întâmplat, deoarece printre cei anchetați se numără și polițiști cu atribuții și funcții de control. „În cauză, se constată și în raport de cele invocate de recurenți dar și în raport de elementele de drept rezultate din dosarul cauzei, că procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța ce a efectuat urmărirea penală nu avea competența după calitatea persoanei, această neregularitate neputând fi acoperită și putând fi invocată pe tot timpul procesului penal, inclusiv din oficiu, fiind sancționată cu nulitatea absolută a tuturor actelor procedurale și procesuale efectuate de organul judiciar necompetent. (…). Această sancțiune se aplică tuturor actelor procedurale și procesuale efectuate de organul de urmărire penală necompetent, respectiv a actelor de constatare, a actelor de dispoziție și administrare a probelor, a actelor procesuale de începere a urmăririi penale și punere în mișcare a acțiunii penale și pe cale de consecință și asupra întocmirii actului de sesizare a instanței cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive”, se arată în motivarea Curții de Apel, care explică apoi cum s-a ajuns în situația de față. Mai exact, întreaga anchetă, de la un capăt la altul, inclusiv probele, a fost lovită de nulitate. Imediat după această soluție a judecătorilor, cei arestați au fost eliberați, iar dosarul s-a întors pe masa procurorilor. Vor funcțiile înapoi Cu toate acestea, polițiștii de la rutieră suspendați nu au fost repuși nici până în prezent pe funcții. Drept urmare, șase dintre ei, Gheorghe Gabriel Rădulescu, Dumitru Iulian Maxim, Cristian Nazarovici, George Eduard Nițuleac, Gheorghe Costea și Marian Aldea, au dat în judecată Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța pentru a fi repuși pe funcții. Totodată, ei cer instanței ca IPJ să le plătească toate drepturile bănești ce le-au fost reținute de la momentul punerii la dispoziție și până la momentul repunerii în funcție, precum și daune morale de câte 5.000 lei fiecare, determinate de refuzul repunerii pe funcție. În motivul cererii lor, cei șase polițiști rutieri precizează: „Cu privire la actele de urmărire penală din cauza în care suntem cercetați s-a pronunțat Încheierea nr. 85/P/06.08.2009 de către Curtea de Apel Constanța în dosarul nr. 7336/118/2009, hotărâre judecătorească definitivă și obligatorie prin care s-a decis că «neregularitatea constând în necompetența după calitatea persoanei a organului de urmărire penală este sancționată cu nulitatea absolută potrivit art. 197 alin.2 Cod procedură penală, nemaiputând fi acoperită ulterior și putând fi invocată și din oficiu». Această sancțiune se aplică tuturor actelor procedurale și procesuale efectuate de organul de urmărire penală necompetent, respectiv a actelor de constatare, a actelor de dispoziție și administrare a probelor, a actelor procesuale de începere a urmăririi penale și punerii în mișcare a acțiunii penale și pe cale de consecință și asupra întocmirii actului de sesizare a instanței cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive. În conformitate cu dispozițiile art. 65 alin.2 din Legea nr. 360/2002 – Statutul polițistului, polițistul față de care s-a pus în mișcare acțiunea penală sau care este judecat în stare de libertate este pus la dispoziție. Or, în situația de față, ordonanța procurorului de punere în mișcare a acțiunii penale este lovită de nulitate absolută, fiind practic inexistentă din punct de vedere juridic și nemaiproducând nicio consecință se impune repunerea în toate drepturile și funcțiile deținute anterior punerii la dispoziție în baza unui act procesual nul absolut, așa cum s-a decis printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Așadar, la momentul de față, urmărirea penală în dosarul nr. 368/P/2009 este lovită de nulitate absolută”, spun polițiștii în cererea înaintată judecătorilor. Ei povestesc, în continuare, că s-au adresat în repetate rânduri, atât IPJ cât și Inspectoratului General al Poliției Române, pentru a fi repuși pe funcții, însă au fost refuzați pe motiv că „Inspectoratul nu a avut calitate procesuală în cauza 7336/118/2009 a Curții de Apel Constanța”, solicitându-le celor șase să se adreseze „organelor competente”. Mai exact, IPJ consideră că numai în baza unei hotărâri din partea procurorilor de scoatere de sub urmărire penală îi poate reîncadra pe polițiștii suspendați. Daune de 5.000 lei pentru fiecare „Nu în ultimul rând, se impune ca pârâții să plătească câte 5000 lei cu titlu de despăgubiri pentru daunele morale ce ne-au fost cauzate prin refuzul de repunere în funcție, prin faptul că atâtea luni am fost lipsiți de o importantă parte a salariului, fiind uneori în imposibilitate de a asigura venitul lunar necesar pentru întreținerea familiei, plata ratelor la bancă și a utilităților, precum și prin umilința profesională pe care am fost nevoiți să o îndurăm, fiind puși la dispoziție, fără nici un fel de atribuție și fără posibilitatea de a ne exercita profesia. În temeiul art. 274 C.proc.civ. vă solicităm obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu (taxa de timbru, timbru judiciar, onorariu avocat), iar în temeiul art. 242 alin.2 C.proc.civ. vă solicităm judecarea cauzei și în lipsa părților legal citate”, se mai arată în cererea polițiștilor. Parchetul are altă variantă Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, Zarafina Puiu, consideră însă că ancheta nu este lovită de nulitate absolută și dosarul este departe de a se fi încheiat. Prin urmare, procurorul a decis ca dosarul „mega-corupției” de la Poliția Rutieră să fie disjuns, o parte dintre suspecți, Ion Zorilă, Gheorghe Costea și Marian Drăguț (care aveau atribuții de control), urmând a fi cercetați de DNA - acolo unde va fi trimisă partea din dosar și probele în acuzare ce îi privesc, pe când celelalte persoane (polițiști și civili), 40 la număr, rămân a fi cercetate în continuare de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și DGA.