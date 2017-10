Şase persoane care au înşelat băncile constănţene cu 800.000 lei au ajuns după gratii

Șase persoane care au înșelat băncile constănțene cu 800.000 lei au ajuns după gratii

Membri unei rețele de falsificatori de acte pentru obținerea de credite bancare sunt cercetați de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru o pagubă de aproximativ 800.000 de lei. Ei sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals. Gruparea era formată din Remus Cornel Buștiuc de 27 de ani, Mihai Narcis Negoiță, de 34 de ani, Stelică Chiosea, de 32 de ani, Ciprian Matanie Mihai, de 29 de ani, Denis Mutalîp, de 30 de ani, toți din Constanța și Ion Ciolan, de 28 de ani, din Mangalia. Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2006 și până în prezent, Ion Ciolan, împreună cu Iuliana Gușiță, Tudorel Barbu și Florina Marcu, au racolat mai multe persoane fără ocupație („săgeți”) din Mangalia și comunele limitrofe, cărora le-au procurat seturi de documente, cum ar fi contracte individuale de muncă cu ștampilele ITM Constanța și adeverințe de venit ce atestau în mod nereal calitatea de salariați în cadrul a peste 20 de firme. În baza actelor false și cu ajutorul unor funcționari din cadrul BCR - agențiile Mangalia și Neptun, și Raiffeisen - Mangalia și Eforie Nord, Ciolan a determinat persoanele racolate să obțină credite ilegale în valoare de 400.000 lei, mare parte din sumele de bani însușindu-și-le pe nedrept. În sarcina lui Negoiță, anchetatorii au reținut că, în complicitate cu Buștiuc, Matanie, Mutalîp, precum și cu Laura Cojocaru și Anișoara Lupu, a contribuit la inducerea în eroare a mai multor bănci de pe raza județului Constanța. Mai mult, bărbatul îndeplinea rolul de „dispecer“ în legăturile cu ceilalți indivizi și, totodată, își declina diferite calități la societățile comerciale în numele cărora erau completate adeverințele de venit, cu ocazia verificărilor telefonice efectuate de lucrătorii bancari cu atribuții pe linia acordării creditelor. Remus Cornel Buștiuc, considerat „creierul” afacerii Astfel, la „biroul“ amenajat în Constanța, pe strada Ion Ursu, au fost instalate trei posturi telefonice, apelurile fiind deviate pe telefoanele mobile utilizate de Negoiță în perioada când acesta făcea confirmările ofițerilor de credit. Creierul afacerii este considerat Remus Buștiuc, care s-a implicat în realizarea documentelor falsificate, dar și în identificarea „săgeților” și in racolarea unor persoane în afacere. La falsificarea documentelor, Buștiuc a fost ajutat de concubina lui, Laura Cojocaru. Chiosea s-a ocupat de realizarea circuitului documentelor prin săgeți și falsificatori și a racolat mai multe persoane. În plus, bărbatul și-a apropiat un funcționar bancar de la Bancpost - Agenția Tomis III Constanța, unde au fost îndrumate mare parte din „săgețile” care au contractat credite. În același mod a procedat și Mutalîp, care din banii obținuți din afacerile ilegale și-ar fi cumpărat două autoturisme și un imobil. De altfel, banii se împărțeau în funcție de participarea fiecăruia la comiterea faptelor. În locuințele suspecților au mai fost găsite și trei unități de calculator, trei imprimante și mai multe CD-uri care au fost folosite la falsificarea înscrisurilor. În ceea ce-l privește pe Ciolan, anchetatorii susțin că bărbatul a comis și alte fapte penale pe raza orașului Drobeta Turnu Severin, unde achiziționa utilaje, pe care apoi le revindea pentru obținerea unor lichidități. La rândul lui, Negoiță are la activ mai multe condamnări. Cei șase bărbați au fost reținuți pe bază de ordonanță și au fost prezentați Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă.Membri unei rețele de falsificatori de acte pentru obținerea de credite bancare sunt cercetați de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru o pagubă de aproximativ 800.000 de lei. Ei sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals. Gruparea era formată din Remus Cornel Buștiuc de 27 de ani, Mihai Narcis Negoiță, de 34 de ani, Stelică Chiosea, de 32 de ani, Ciprian Matanie Mihai, de 29 de ani, Denis Mutalîp, de 30 de ani, toți din Constanța și Ion Ciolan, de 28 de ani, din Mangalia. Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2006 și până în prezent, Ion Ciolan, împreună cu Iuliana Gușiță, Tudorel Barbu și Florina Marcu, au racolat mai multe persoane fără ocupație („săgeți”) din Mangalia și comunele limitrofe, cărora le-au procurat seturi de documente, cum ar fi contracte individuale de muncă cu ștampilele ITM Constanța și adeverințe de venit ce atestau în mod nereal calitatea de salariați în cadrul a peste 20 de firme. În baza actelor false și cu ajutorul unor funcționari din cadrul BCR - agențiile Mangalia și Neptun, și Raiffeisen - Mangalia și Eforie Nord, Ciolan a determinat persoanele racolate să obțină credite ilegale în valoare de 400.000 lei, mare parte din sumele de bani însușindu-și-le pe nedrept. În sarcina lui Negoiță, anchetatorii au reținut că, în complicitate cu Buștiuc, Matanie, Mutalîp, precum și cu Laura Cojocaru și Anișoara Lupu, a contribuit la inducerea în eroare a mai multor bănci de pe raza județului Constanța. Mai mult, bărbatul îndeplinea rolul de „dispecer“ în legăturile cu ceilalți indivizi și, totodată, își declina diferite calități la societățile comerciale în numele cărora erau completate adeverințele de venit, cu ocazia verificărilor telefonice efectuate de lucrătorii bancari cu atribuții pe linia acordării creditelor. Remus Cornel Buștiuc, considerat „creierul” afacerii Astfel, la „biroul“ amenajat în Constanța, pe strada Ion Ursu, au fost instalate trei posturi telefonice, apelurile fiind deviate pe telefoanele mobile utilizate de Negoiță în perioada când acesta făcea confirmările ofițerilor de credit. Creierul afacerii este considerat Remus Buștiuc, care s-a implicat în realizarea documentelor falsificate, dar și în identificarea „săgeților” și in racolarea unor persoane în afacere. La falsificarea documentelor, Buștiuc a fost ajutat de concubina lui, Laura Cojocaru. Chiosea s-a ocupat de realizarea circuitului documentelor prin săgeți și falsificatori și a racolat mai multe persoane. În plus, bărbatul și-a apropiat un funcționar bancar de la Bancpost - Agenția Tomis III Constanța, unde au fost îndrumate mare parte din „săgețile” care au contractat credite. În același mod a procedat și Mutalîp, care din banii obținuți din afacerile ilegale și-ar fi cumpărat două autoturisme și un imobil. De altfel, banii se împărțeau în funcție de participarea fiecăruia la comiterea faptelor. În locuințele suspecților au mai fost găsite și trei unități de calculator, trei imprimante și mai multe CD-uri care au fost folosite la falsificarea înscrisurilor. În ceea ce-l privește pe Ciolan, anchetatorii susțin că bărbatul a comis și alte fapte penale pe raza orașului Drobeta Turnu Severin, unde achiziționa utilaje, pe care apoi le revindea pentru obținerea unor lichidități. La rândul lui, Negoiță are la activ mai multe condamnări. Cei șase bărbați au fost reținuți pe bază de ordonanță și au fost prezentați Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă.