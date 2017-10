Şase luni de închisoare cu executare pentru evadare

Șase luni de închisoare cu executare pentru evadare

Judecătorii Tribunalului Constanța l-au condamnat pe Claudiu Ilie Moldovan, de 16 ani, la șase luni de închisoare cu executare pentru evadare. Pedeapsa a fost adăugată condamnării de un an și opt luni pentru furt calificat, pe care o pronunțase Judecătoria Mangalia în cazul său, așa încât minorul urmează să petreacă după gratii pedeapsa cea mai grea. Prin sentința pronunțată de Tribunal, minorului i-au fost interzise mai multe drepturi pe perioada executării pedepsei. Totodată, Ilie Claudiu Moldovan a fost obligat să achite și cheltuielile de judecată, care se ridică la suma de 650 de lei. Sentința judecătorilor nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Constanța. Minorul este din Tuzla și a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru comiterea infracțiunii de evadare, după ce, la sfârșitul lunii august 2007, a fugit de sub escorta Poliției. În noaptea de 29 spre 30 august 2007, Claudiu Ilie Moldovan, de 16 ani, a fost prins în timp ce părăsea un imobil din stațiunea Costinești, la scurt timp după ce furase 500 de lei și un telefon mobil. Tânărul a fost reținut de Poliția Municipiului Mangalia și, pe 30 august 2007, ora 15,45, a fost transportat sub escortă la IPJ Constanța, pentru a fi depus în arest. În curtea IPJ Constanța, profitând de neatenția polițiștilor care făceau parte din escortă, deși era încătușat, Moldovan a reușit să fugă și să escaladeze gardul împrejmuitor. El a sărit în curtea imobilului care se învecina cu Poliția și, într-o magazie, a găsit o pânză de bomfaier cu care a tăiat lanțul cătușelor. Și-a tras bluza peste cătușe și s-a deplasat spre gară, apoi spre cartierul KM 4-5, la un cunoscut pe nume „Eden“, de la care a împrumutat 20 de lei, fără a-i spune că a evadat. Cu un taxi, s-a deplasat în localitatea Tuzla, la locuința părinților săi, unde a ajuns în jurul orei 22. Minorul a luat o pătură, haine și 300 de lei și a plecat la o fermă situată la marginea localității. Timp de aproape o lună, Claudiu Ilie Moldovan s-a plimbat de la Tuzla la Constanța, având diverse întâlniri cu prietena lui și cu unele rude. La insistențele unui unchi, minorul s-a predat polițiștilor pe data de 27 septembrie 2007. Oamenii legii l-au ridicat pe tânăr din complexul hotelier Cosmos, din Eforie Sud. Pe parcursul investigațiilor efectuate, Claudiu Ilie Moldovan a recunoscut comiterea faptei.