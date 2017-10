Şase enoriaşi din Cotu Văii au povestit cum au ajuns cu datorii la bancă pentru că au avut încredere în părintele satului

Șase enoriași din Cotu Văii au povestit cum au ajuns cu datorii la bancă pentru că au avut încredere în părintele satului

Vineri, magistrații de la Tribunalul Constanța au audiat șase martori în dosarul preotului din satul Cotu Văii, Valentin Petrea, acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, toate în formă continuată. Toate persoanele, enoriași din localitatea Cotu Văii, au povestit judecătorilor că preotul le-a propus să semneze niște contracte cu mai multe bănci ca giranți (deși ei nici măcar nu știau care este diferența dintre giranți și titulari de credit). Ei au acceptat să semneze actele res-pective pentru a ajuta biserica și pentru că aveau mare încredere în părinte. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Valentin Petrea, de 28 de ani, fost preot paroh la Parohia Cotu Văii, sub multiple acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, toate în formă continuată. Conform anchetatorilor, în perioada iunie 2004 - octombrie 2005, preotul și contabila au intrat în total în posesia sumelor de 509.625,71 de lei și, respectiv, 37.322 de euro. În 2005, întreaga poveste a ieșit la iveală când oamenii au început să primească somații de la diferitele instituții bancare pentru a achita mai multe datorii. Confruntat cu această situație, părintele a pretins că este vorba despre simple neînțelegeri, dar, la începutul anului 2006, preotul paroh a fugit din țară, cu tot cu banii și cu mai multe obiecte de cult din biserică. Acuzat de fapte grave, preotul a fost, o perioadă, de negăsit. Pe de altă parte, din declarațiile pe care soția sa le-a dat procurorilor, a reieșit faptul că, de aproape doi ani, fostul părinte ar fi fost în Italia, unde s-a stabilit, lăsându-și de izbeliște soția și copiii minori. Băncile și societățile prejudiciate s-au constituit părți civile în procesul penal.