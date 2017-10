Artişti constănţeni, la un pas de tragedie: „Suntem speriaţi şi ne vom reveni cu greu“

Artiști constănțeni, la un pas de tragedie: „Suntem speriați și ne vom reveni cu greu“

Potrivit polițiștilor, accidentul s-a petrecut în jurul orei 5 dimineața, pe DN7, în centrul localității Mândruloc, din județul Arad. Un Audi, cu numere de Germania, în care se aflau patru cetățeni bulgari, a intrat pe contra-sens și s-a ciocnit frontal cu autocarul instituției de cultură din Constanța, în care se aflau 33 de persoane. În urma impactului, șoferul Audi-ului a murit, iar ceilalți trei ocupanți ai mașinii au fost răniți. Din primele cercetări ale polițiștilor, se pare că șoferul Audi-ului ar fi adormit la volan. Cei patru fuseseră în Bulgaria la o nuntă și se îndreptau spre Germania, unde lucrau. Niciunul dintre ocupanții autoca-rului nu a fost rănit, a dat asigurări, pentru „Cuget Liber” și Daniela Vlădescu, directoarea Operei Constanța.„Poliția a constatat că șoferul care a provocat accidentul adormise la volan, pentru că nu s-a văzut nicio urmă de frânare. Am avut noroc că autocarul nostru era condus de un șofer profesionist și acesta a evitat impactul frontal. Altfel am fi putut chiar să ne răsturnăm și nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla. Autocarul a ajuns în șanțul de pe marginea drumului, a fost avariat, dar noi nu am pățit nimic. Am avut un noroc fantastic. Slavă Domnului că suntem toți teferi, dar foarte speriați și ne vom reveni cu greu”, a declarat Daniela Vlădescu.Artiștii din Constanța fuseseră în Germania, unde au susținut șase spectacole. În autocar se aflau orchestra, corul și echipa tehnică a Teatrului „Oleg Danovski”. Potrivit Danielei Vlădescu, mulți dintre artiști dormeau, fiind treziți de frâna pusă de șoferul autocarului și de zgomotul produs de impactul cu mașina ce venea pe contrasens. Din cauza accidentului, întoarcerea artiștilor acasă a fost întârziată. Pentru a-și putea continua drumul spre Constanța, aceștia au fost preluați de un alt autocar.