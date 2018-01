Arşi din nou la buzunare! "Suntem de râsul curcilor!"

Nu avem autostrăzi, dar plătim bani grei pentru rovinietă

Arși din nou la buzunare! "Suntem de râsul curcilor!"

Anul nu a început deloc bine pentru transportatori, după un anunț făcut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Prețul rovinietei va fi mărit pentru unele categorii de vehicule, iar transportatorii spun că măsura se va răsfrânge în buzunarul românilor.Tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, de 12 euro pe zi, va fi aplicat cu o întârziere de trei ani, potrivit Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de transport marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, anunță CNAIR. Tariful zilnic de 12 euro este fix și unic pentru toate categoriile de vehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, supuse prevederilor directivei.„Modificările constau în majorarea tarifului zilnic la 12 euro, netranspus nici până în prezent, și recalcularea tarifelor pentru celelalte perioade de valabilitate. La ora actuală, din cauza netranspunerii tarifului zilnic de 12 euro, există riscul deschiderii procedurii de infrigement împotriva României”, susțin reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în cadrul unui comunicat de presă.În acest context, a fost realizată modificarea și completarea anexei nr. 1 la OG nr. 15/2002, prin transpunerea noilor valori ale tarifelor de utilizare. În prezent, proiectul normativ se află în transparență decizională, după care va urma traseul Comisia de dialog a Ministerului Transporturilor - Consiliul Economic și Social - Guvern.„Nu există opțiunea de a mări sau a nu mări, trebuie pusă în aplicare. Nu ai ce să negociezi. Atât timp cât nu avem drumurile din Uniunea Europeană, nu înțelegem de ce trebuie să respectăm această directivă, pentru că noi nu avem nici măcar o autostradă de la un cap la altul al țării. La plăți suntem primii, la drepturi ultimii. Noi ne comparăm cu infrastructura țărilor din UE? Noi suntem varză, suntem de râsul curcilor. Toată lumea va simți aceste modificări în buzunar”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România.v v vÎn ceea ce privește nivelul tarifelor anuale, s-a încercat ca impactul să fie minim asupra operatorilor de transport, astfel că tariful anual pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 12 tone și mai mult de 4 axe a rămas la nivelul de 1.210 euro. Tariful anual pentru categoria C de vehicule a rezultat cu un impact major față de celelalte tarife, motivat de faptul că tariful zilnic trebuie să reprezinte, conform directivei, o proporție de 2% din tariful anual. Astfel, din calculul matematic a rezultat că tariful anual minim care se poate aplica este de 600 euro.De asemenea, a fost menținut la aceeași valoare (720 euro) și tariful anual pentru categoria E de vehicule. Pentru tariful anual de la categoria de vehicule D, valoarea actuală (560 euro) era mai mică decât valoarea minimă rezultată din calcul (600 euro) la categoria anterioară (categoria C), astfel că s-a calculat o valoare arbitrară ca medie între tarifele adiacente, de la categoria C (600 euro) și categoria E (720 euro), rezultând valoarea de 660 euro.Tarifele pentru celelalte categorii de vehicule, A, B, G și H, nu au fost modificate, nefăcând obiectul de aplicare al directivei. Din calculele CNAIR, raportate la volumul de roviniete achiziționate în anul 2017, rezultă că impactul financiar prognozat va fi de +4,2%.